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Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 24.02.2023
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Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана
Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 24.02.2023
Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана
Украина, а также те страны, которые заявляют о якобы поддержке Ираном Москвы поставками вооружения, до сих пор не предоставили убедительных доказательств этого, РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:43
2023-02-24T14:43
в мире
иран
украина
россия
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Украина, а также те страны, которые заявляют о якобы поддержке Ираном Москвы поставками вооружения, до сих пор не предоставили убедительных доказательств этого, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Обвинители Ирана и те, кто утверждают, что Иран поддерживает одну из сторон конфликта вооружением – по их мнению, он поддерживает Россию против Украины – до настоящего момента не предоставили в этой связи никаких убедительных доказательств и авторитетных документов. Эти документы не были предоставлены даже на совместном заседании комиссии технических специалистов из Ирана и Украины, прошедшей в Омане (в ноябре 2022 года – ред.)", – сказал Канаани. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
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в мире, иран, украина, россия, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Украина, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан
14:43 24.02.2023
 
Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана

МИД Ирана: Киев так и не привел доказательств поставок Тегераном вооружения Москве

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Украина, а также те страны, которые заявляют о якобы поддержке Ираном Москвы поставками вооружения, до сих пор не предоставили убедительных доказательств этого, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Обвинители Ирана и те, кто утверждают, что Иран поддерживает одну из сторон конфликта вооружением – по их мнению, он поддерживает Россию против Украины – до настоящего момента не предоставили в этой связи никаких убедительных доказательств и авторитетных документов. Эти документы не были предоставлены даже на совместном заседании комиссии технических специалистов из Ирана и Украины, прошедшей в Омане (в ноябре 2022 года – ред.)", – сказал Канаани.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 12:54
Глава МИД Ирана посетит Россию
 
В миреИранУкраинаРоссияХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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