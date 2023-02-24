https://ria.ru/20230224/postavki-1854132177.html

Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана

Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 24.02.2023

Киев не доказал поставки Тегераном вооружения Москве, заявили в МИД Ирана

Украина, а также те страны, которые заявляют о якобы поддержке Ираном Москвы поставками вооружения, до сих пор не предоставили убедительных доказательств этого, РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:43

2023-02-24T14:43

2023-02-24T14:43

в мире

иран

украина

россия

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Украина, а также те страны, которые заявляют о якобы поддержке Ираном Москвы поставками вооружения, до сих пор не предоставили убедительных доказательств этого, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Обвинители Ирана и те, кто утверждают, что Иран поддерживает одну из сторон конфликта вооружением – по их мнению, он поддерживает Россию против Украины – до настоящего момента не предоставили в этой связи никаких убедительных доказательств и авторитетных документов. Эти документы не были предоставлены даже на совместном заседании комиссии технических специалистов из Ирана и Украины, прошедшей в Омане (в ноябре 2022 года – ред.)", – сказал Канаани. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20230224/vizit-1854114347.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, украина, россия, хосейн амир абдоллахиан