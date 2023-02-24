11:04 24.02.2023 (обновлено: 12:28 24.02.2023)
В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing-737-800, следовавшее сообщением "Сочи - Красноярск", совершило аварийную посадку в аэропорту в г. Красноярске по причине разгерметизации салона воздушного судна. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственная проверка.