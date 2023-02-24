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В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 24.02.2023
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Туризм
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В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет
В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 24.02.2023
В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет
Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:04
2023-02-24T12:28
красноярск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing-737-800, следовавшее сообщением "Сочи - Красноярск", совершило аварийную посадку в аэропорту в г. Красноярске по причине разгерметизации салона воздушного судна. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По этому факту проводится доследственная проверка.
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красноярск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Красноярск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
11:04 24.02.2023 (обновлено: 12:28 24.02.2023)
 
В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске из-за разгерметизации салона

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот" совершает посадку в международном аэропорту Красноярска Емельяново. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing-737-800, следовавшее сообщением "Сочи - Красноярск", совершило аварийную посадку в аэропорту в г. Красноярске по причине разгерметизации салона воздушного судна. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится доследственная проверка.
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ТуризмКрасноярскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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