https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html

В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет

В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 24.02.2023

В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет

Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:04

2023-02-24T11:04

2023-02-24T12:28

красноярск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

туризм

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия из-за разгерметизации салона, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, что 24 февраля 2023 года воздушное судно авиакомпании "Россия" Boeing-737-800, следовавшее сообщением "Сочи - Красноярск", совершило аварийную посадку в аэропорту в г. Красноярске по причине разгерметизации салона воздушного судна. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По этому факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853361564.html

красноярск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм