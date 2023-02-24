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США сконцентрировались на передаче Украине танков и боевых машин
США сконцентрировались на передаче Украине танков и боевых машин - РИА Новости, 24.02.2023
США сконцентрировались на передаче Украине танков и боевых машин
США сейчас сконцентрированы на передаче Украине танков и боевых машин, истребители это вопрос не сегодняшнего дня, заявил советник президента США по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:55
2023-02-24T15:55
2023-02-24T16:04
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США сейчас сконцентрированы на передаче Украине танков и боевых машин, истребители это вопрос не сегодняшнего дня, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."На данный момент мы сфокусированы на ... танках и боевых машинах пехоты, это центральный вопрос. Истребители - это вопрос не сегодняшнего дня", - заявил Салливан телеканалу NBC.Он отметил, что американские и украинские военные эксперты обычно разрабатывают план необходимой Киеву поддержки.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, в мире, россия, джейк салливан, нато, сергей лавров, дмитрий песков, nbc
США, Украина, В мире, Россия, Джейк Салливан, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, NBC
15:55 24.02.2023 (обновлено: 16:04 24.02.2023)
США сконцентрировались на передаче Украине танков и боевых машин
В Вашингтоне передачу Украине истребителей назвали вопросом не сегодняшнего дня