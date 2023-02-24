https://ria.ru/20230224/pomosch-1854139098.html

Франция намерена нарастить военную помощь Украине

Франция намерена нарастить военную помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Франция намерена нарастить военную помощь Украине

Франция "открыла дорогу" для поставок Украине тяжелых танков и намерена усилить военную помощь Киеву, сообщила пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:14

2023-02-24T15:14

2023-02-24T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

сергей лавров

дмитрий песков

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838233550_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_1df709c2a204ed42cac7b68d9dbba73d.jpg

ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Франция "открыла дорогу" для поставок Украине тяжелых танков и намерена усилить военную помощь Киеву, сообщила пресс-секретарь МИД страны Анн-Клер Лежандр в видеообращении, опубликованном в Twitter. Лежандр отметила помощь, которую Франция с начала конфликта оказывает Украине, добавив, что республика предложила финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку. "Мы также оказываем военную поддержку. В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена", - сказала Лежандр. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Также скоро на Украину должны прибыть 12 колесных танков AMX-10RC, которые Франция направила Киеву. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/makron-1854104627.html

https://ria.ru/20230224/konferentsiya-1854130713.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато