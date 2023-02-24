https://ria.ru/20230224/pomosch-1854065347.html

США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN

США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN - РИА Новости, 24.02.2023

США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN

США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:31

2023-02-24T02:31

2023-02-24T02:42

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN."Администрация (президента США Джо) Байдена, как ожидается, объявит еще о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.Отмечается, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона и станет заказом для производителей. Как указывает телеканал, доставка такого оборудования займет "гораздо больше" времени, но также изменение подхода свидетельствует о том, что США привержены оказанию долгосрочной помощи Киеву.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230223/nasledie-1854054157.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854061261.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пентагон