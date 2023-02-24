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США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN - РИА Новости, 24.02.2023
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США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN
США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN - РИА Новости, 24.02.2023
США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN
США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:31
2023-02-24T02:42
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN."Администрация (президента США Джо) Байдена, как ожидается, объявит еще о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.Отмечается, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона и станет заказом для производителей. Как указывает телеканал, доставка такого оборудования займет "гораздо больше" времени, но также изменение подхода свидетельствует о том, что США привержены оказанию долгосрочной помощи Киеву.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230223/nasledie-1854054157.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пентагон
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Пентагон
02:31 24.02.2023 (обновлено: 02:42 24.02.2023)
 
США объявят о крупном пакете помощи Украине, сообщил CNN

CNN: США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США в пятницу объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.
"Администрация (президента США Джо) Байдена, как ожидается, объявит еще о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 22:53Культура
США выделят средства на защиту культурного наследия Украины
Отмечается, что новый пакет помощи не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона и станет заказом для производителей. Как указывает телеканал, доставка такого оборудования займет "гораздо больше" времени, но также изменение подхода свидетельствует о том, что США привержены оказанию долгосрочной помощи Киеву.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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США обнародуют новый пакет санкций против России
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОПентагон
 
 
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