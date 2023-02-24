https://ria.ru/20230224/polsha-1854111146.html

Поляки признались, что боятся украинских беженцев

Поляки признались, что боятся украинских беженцев - РИА Новости, 24.02.2023

Поляки признались, что боятся украинских беженцев

Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:34

2023-02-24T12:34

2023-02-24T16:52

в мире

украина

польша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений.Опрос показал, что 42 процента респондентов недовольны увеличением потока беженцев с Украины в Польшу. Еще 37 процентов испытывают растущую неприязнь к вынужденным мигрантам. Каждый четвертый опрошенный изменил отношение к Украине в худшую сторону, поскольку конфликт вызвал экономический кризис в Польше.Кроме того, почти половина участников исследования не смогли ответить на вопрос, что они будут делать в случае нападения на Польшу. При этом 31 процент респондентов сказали, что соберут самые ценные вещи и уедут за границу."Конфликт на Украине оказывает многоплановое влияние на Польшу. Стоило пережить тяжелый опыт пандемии, как начались военные действия. Поляки боятся потерять приобретенные ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в обществе", — отметил профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь.

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853929741.html

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в мире, украина, польша