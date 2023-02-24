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Поляки признались, что боятся украинских беженцев - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/polsha-1854111146.html
Поляки признались, что боятся украинских беженцев
Поляки признались, что боятся украинских беженцев - РИА Новости, 24.02.2023
Поляки признались, что боятся украинских беженцев
Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:34
2023-02-24T16:52
в мире
украина
польша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений.Опрос показал, что 42 процента респондентов недовольны увеличением потока беженцев с Украины в Польшу. Еще 37 процентов испытывают растущую неприязнь к вынужденным мигрантам. Каждый четвертый опрошенный изменил отношение к Украине в худшую сторону, поскольку конфликт вызвал экономический кризис в Польше.Кроме того, почти половина участников исследования не смогли ответить на вопрос, что они будут делать в случае нападения на Польшу. При этом 31 процент респондентов сказали, что соберут самые ценные вещи и уедут за границу."Конфликт на Украине оказывает многоплановое влияние на Польшу. Стоило пережить тяжелый опыт пандемии, как начались военные действия. Поляки боятся потерять приобретенные ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в обществе", — отметил профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь.
https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша, Специальная военная операция на Украине
12:34 24.02.2023 (обновлено: 16:52 24.02.2023)
 
Поляки признались, что боятся украинских беженцев

Rzeczpospolita: более 40% жителей Польши опасаются увеличения числа украинских беженцев

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений.
Опрос показал, что 42 процента респондентов недовольны увеличением потока беженцев с Украины в Польшу. Еще 37 процентов испытывают растущую неприязнь к вынужденным мигрантам. Каждый четвертый опрошенный изменил отношение к Украине в худшую сторону, поскольку конфликт вызвал экономический кризис в Польше.
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Кроме того, почти половина участников исследования не смогли ответить на вопрос, что они будут делать в случае нападения на Польшу. При этом 31 процент респондентов сказали, что соберут самые ценные вещи и уедут за границу.
"Конфликт на Украине оказывает многоплановое влияние на Польшу. Стоило пережить тяжелый опыт пандемии, как начались военные действия. Поляки боятся потерять приобретенные ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в обществе", — отметил профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета.
С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 09:01Специальная военная операция на Украине
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