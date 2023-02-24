12:34 24.02.2023 (обновлено: 16:52 24.02.2023)
Поляки признались, что боятся украинских беженцев
Rzeczpospolita: более 40% жителей Польши опасаются увеличения числа украинских беженцев
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 40 процентов опрошенных жителей Польши признались, что опасаются увеличения числа украинских беженцев и перехода боевых действий на территорию их страны, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Лаборатории исследований вооруженного конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений.
Опрос показал, что 42 процента респондентов недовольны увеличением потока беженцев с Украины в Польшу. Еще 37 процентов испытывают растущую неприязнь к вынужденным мигрантам. Каждый четвертый опрошенный изменил отношение к Украине в худшую сторону, поскольку конфликт вызвал экономический кризис в Польше.
Кроме того, почти половина участников исследования не смогли ответить на вопрос, что они будут делать в случае нападения на Польшу. При этом 31 процент респондентов сказали, что соберут самые ценные вещи и уедут за границу.
"Конфликт на Украине оказывает многоплановое влияние на Польшу. Стоило пережить тяжелый опыт пандемии, как начались военные действия. Поляки боятся потерять приобретенные ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в обществе", — отметил профессор Петр Длугош из Краковского педагогического университета.
С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь.