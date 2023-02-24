https://ria.ru/20230224/pogoda-1854619630.html
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу - РИА Новости, 27.02.2023
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столице в субботу ночью и до конца суток, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-24T23:55
2023-02-24T23:55
2023-02-27T15:36
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столице в субботу ночью и до конца суток, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Ночью и до конца суток 25 февраля в столице продолжатся снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20230223/pogoda-1853995308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода