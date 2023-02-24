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Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу - РИА Новости, 27.02.2023
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Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу - РИА Новости, 27.02.2023
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столице в субботу ночью и до конца суток, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-24T23:55
2023-02-27T15:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столице в субботу ночью и до конца суток, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Ночью и до конца суток 25 февраля в столице продолжатся снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода
23:55 24.02.2023 (обновлено: 15:36 27.02.2023)
 

Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в субботу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРаботница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столице в субботу ночью и до конца суток, городские службы проводят работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Ночью и до конца суток 25 февраля в столице продолжатся снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
В комплексе городского хозяйства просят автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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