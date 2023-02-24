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Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад - РИА Новости, 24.02.2023
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:43
2023-02-24T04:43
2023-02-24T04:43
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олег газманов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.Он также не без иронии добавил, что навряд ли в такую морозную погоду французы пошли бы на "Стад де Франс" послушать президента Франции Эммануэля Макрона.В среду в "Лужниках" состоялся концерт, который посетил Владимир Путин, который выступил с речью и поздравил россиян с наступающим 23 февраля.
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в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, олег газманов, любэ, стад де франс, twitter
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олег Газманов, Любэ, Стад де Франс, Twitter
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Политик из Франции Асселино: Западу не скрыть, что большинство россиян поддерживают Путина