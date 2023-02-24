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Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад - РИА Новости, 24.02.2023
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Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад - РИА Новости, 24.02.2023
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад
Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:43
2023-02-24T04:43
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.Он также не без иронии добавил, что навряд ли в такую морозную погоду французы пошли бы на "Стад де Франс" послушать президента Франции Эммануэля Макрона.В среду в "Лужниках" состоялся концерт, который посетил Владимир Путин, который выступил с речью и поздравил россиян с наступающим 23 февраля.
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в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, олег газманов, любэ, стад де франс, twitter
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олег Газманов, Любэ, Стад де Франс, Twitter
04:43 24.02.2023
 
Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад

Политик из Франции Асселино: Западу не скрыть, что большинство россиян поддерживают Путина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках"
Люди на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! в Лужниках - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" в "Лужниках". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.
"Двести тысяч человек в -15 градусов пришли на стадион "Лужники" в Москве, чтобы поддержать Путина. СМИ США и Европы все труднее скрывать, что подавляющая часть населения России поддерживает Путина", — написал политик.
Он также не без иронии добавил, что навряд ли в такую морозную погоду французы пошли бы на "Стад де Франс" послушать президента Франции Эммануэля Макрона.
В среду в "Лужниках" состоялся концерт, который посетил Владимир Путин, который выступил с речью и поздравил россиян с наступающим 23 февраля.
Президент России Владимир Путин выступает на митинге-концерте Слава защитникам Отечества! - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 18:39
"Нам нет равных!" Путин обратился к россиянам в "Лужниках"
 
В миреРоссияФранцияМоскваЭммануэль МакронВладимир ПутинОлег ГазмановЛюбэСтад де ФрансTwitter
 
 
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