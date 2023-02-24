https://ria.ru/20230224/podderzhka-1854069355.html

Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад

Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад - РИА Новости, 24.02.2023

Во Франции рассказали, какой факт о россиянах замалчивает Запад

Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:43

2023-02-24T04:43

2023-02-24T04:43

в мире

россия

франция

москва

эммануэль макрон

владимир путин

олег газманов

любэ

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западным СМИ все труднее скрыть информацию о том, что большинство россиян поддерживают своего президента, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.Он также не без иронии добавил, что навряд ли в такую морозную погоду французы пошли бы на "Стад де Франс" послушать президента Франции Эммануэля Макрона.В среду в "Лужниках" состоялся концерт, который посетил Владимир Путин, который выступил с речью и поздравил россиян с наступающим 23 февраля.

https://ria.ru/20230222/putin-1853849320.html

россия

франция

москва

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2023

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в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, олег газманов, любэ, стад де франс, twitter