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Президент Латвии прокомментировал мирный план КНР по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Президент Латвии прокомментировал мирный план КНР по Украине
Президент Латвии прокомментировал мирный план КНР по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Президент Латвии прокомментировал мирный план КНР по Украине
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что план КНР по урегулированию конфликта на Украине не включает ничего, что Киев мог бы принять. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:41
2023-02-24T16:41
в мире
украина
китай
киев
эгилс левитс
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что план КНР по урегулированию конфликта на Украине не включает ничего, что Киев мог бы принять. "Министр иностранных дел Китая предложил две недели назад на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай выступит с мирным планом. Сегодня мы знаем этот план, и кажется, что в нем нет ничего, что Украина могла бы принять. Так что Украине предстоит изучить этот план. Но я предположил, что на основе этого плана не будет никакого решения", - заявил Левитс в интервью агентству Блумберг. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после публикации плана КНР по урегулированию конфликта на Украине заявил, что любые предложения должны включать "возвращение на границы 1991 года". МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы. Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
https://ria.ru/20230224/gosduma-1854103854.html
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в мире, украина, китай, киев, эгилс левитс, михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Украина, Китай, Киев, Эгилс Левитс, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
16:41 24.02.2023
 
Президент Латвии прокомментировал мирный план КНР по Украине

Президент Латвии Левитс: мирный план КНР не включает ничего, что Киев мог бы принять

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Стрингер
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что план КНР по урегулированию конфликта на Украине не включает ничего, что Киев мог бы принять.
"Министр иностранных дел Китая предложил две недели назад на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай выступит с мирным планом. Сегодня мы знаем этот план, и кажется, что в нем нет ничего, что Украина могла бы принять. Так что Украине предстоит изучить этот план. Но я предположил, что на основе этого плана не будет никакого решения", - заявил Левитс в интервью агентству Блумберг.
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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после публикации плана КНР по урегулированию конфликта на Украине заявил, что любые предложения должны включать "возвращение на границы 1991 года".
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. В документе, в частности, отмечается, что нужно отказаться от менталитета холодной войны, безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, после получения документа Киев намерен изучить план и сделать выводы.
Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
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В миреУкраинаКитайКиевЭгилс ЛевитсМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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