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США ответили на мирный план Китая - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/plan-1854073600.html
США ответили на мирный план Китая
США ответили на мирный план Китая - РИА Новости, 24.02.2023
США ответили на мирный план Китая
США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:09
2023-02-24T06:16
сша
китай
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Так он прокомментировал предложенный Пекином план урегулирования кризиса. Как заявил Салливан, в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.Принимать же решения о своей судьбе должны сами украинцы, сказал Салливан.
https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html
сша
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сша, китай, украина, в мире, киев, москва, джейк салливан
США, Китай, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Джейк Салливан
06:09 24.02.2023 (обновлено: 06:16 24.02.2023)
 
США ответили на мирный план Китая

Белый дом: США не будут диктовать Украине, как завершать конфликт с Россией

© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как эта война завершится", - заявил Салливан в эфире CNN.
Так он прокомментировал предложенный Пекином план урегулирования кризиса. Как заявил Салливан, в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.
Принимать же решения о своей судьбе должны сами украинцы, сказал Салливан.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 05:39Специальная военная операция на Украине
Украине не нужны истребители, заявил Салливан
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКитайУкраинаВ миреКиевМоскваДжейк Салливан
 
 
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