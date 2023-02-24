https://ria.ru/20230224/plan-1854073600.html
США ответили на мирный план Китая
США ответили на мирный план Китая - РИА Новости, 24.02.2023
США ответили на мирный план Китая
США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:09
2023-02-24T06:09
2023-02-24T06:16
сша
китай
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Так он прокомментировал предложенный Пекином план урегулирования кризиса. Как заявил Салливан, в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.Принимать же решения о своей судьбе должны сами украинцы, сказал Салливан.
https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html
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США, Китай, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Джейк Салливан
06:09 24.02.2023 (обновлено: 06:16 24.02.2023)
США ответили на мирный план Китая
Белый дом: США не будут диктовать Украине, как завершать конфликт с Россией