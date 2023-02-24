https://ria.ru/20230224/plan-1854073600.html

США ответили на мирный план Китая

США ответили на мирный план Китая - РИА Новости, 24.02.2023

США ответили на мирный план Китая

США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:09

2023-02-24T06:09

2023-02-24T06:16

сша

китай

украина

специальная военная операция на украине

в мире

киев

москва

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Так он прокомментировал предложенный Пекином план урегулирования кризиса. Как заявил Салливан, в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.Принимать же решения о своей судьбе должны сами украинцы, сказал Салливан.

https://ria.ru/20230224/istrebiteli-1854071748.html

сша

китай

украина

киев

москва

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