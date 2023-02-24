Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным
Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом Путиным
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы говорили об этом еще до войны, я ему (президенту Турции Тайипу Эрдогану -ред.) говорил: посадите Путина за стол переговоров. Я говорил многим. Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда этого сделать и не только он... А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу отвечая на вопрос о возможных переговорах о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом при содействии Эрдогана.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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