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Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры - РИА Новости, 24.02.2023
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Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры - РИА Новости, 24.02.2023
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:44
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в мире
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украина
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин."Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий", - сказал Дай Бин.
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в мире, китай, россия, украина, оон
В мире, Китай, Россия, Украина, ООН
20:44 24.02.2023 (обновлено: 21:27 24.02.2023)
 
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры

Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий

© БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин.
"Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий", - сказал Дай Бин.
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