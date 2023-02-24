https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры - РИА Новости, 24.02.2023
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:44
2023-02-24T20:44
2023-02-24T21:27
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин."Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий", - сказал Дай Бин.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html
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В мире, Китай, Россия, Украина, ООН
20:44 24.02.2023 (обновлено: 21:27 24.02.2023)
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий