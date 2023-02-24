https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры

Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры - РИА Новости, 24.02.2023

Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры

Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:44

2023-02-24T20:44

2023-02-24T21:27

в мире

китай

россия

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776332662_0:307:3093:2047_1920x0_80_0_0_f9624e3118f5b1810cbabe068861bf64.jpg

ООН, 24 фев - РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину возобновить мирные переговоры без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при всемирной организации Дай Бин."Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без каких-либо предусловий", - сказал Дай Бин.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, оон