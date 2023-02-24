Рейтинг@Mail.ru
Путин провел переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854178936.html
Путин провел переговоры с Эрдоганом
Путин провел переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2023
Путин провел переговоры с Эрдоганом
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:23
2023-02-24T20:19
россия
турция
в мире
украина
владимир путин
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной, которая завершила свой первый год. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине."Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и что они готовы внести любой вклад в это дело", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bbdc91afb07d521d6cb221afe055461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, в мире, украина, владимир путин, сильное землетрясение в турции и сирии
Россия, Турция, В мире, Украина, Владимир Путин, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
19:23 24.02.2023 (обновлено: 20:19 24.02.2023)
 
Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президенты Путин и Эрдоган обсудили землетрясения в Турции и ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной, которая завершила свой первый год. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
"Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и что они готовы внести любой вклад в это дело", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
15 декабря 2022, 13:07
Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
 
РоссияТурцияВ миреУкраинаВладимир ПутинСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала