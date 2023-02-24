https://ria.ru/20230224/peregovory-1854178936.html

Путин провел переговоры с Эрдоганом

Путин провел переговоры с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2023

Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:23

2023-02-24T19:23

2023-02-24T20:19

россия

турция

в мире

украина

владимир путин

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной, которая завершила свой первый год. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине."Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и что они готовы внести любой вклад в это дело", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html

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турция

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россия, турция, в мире, украина, владимир путин, сильное землетрясение в турции и сирии