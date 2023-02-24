19:23 24.02.2023 (обновлено: 20:19 24.02.2023)
Путин провел переговоры с Эрдоганом
Президенты Путин и Эрдоган обсудили землетрясения в Турции и ситуацию на Украине
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине и недавние землетрясения на юго-востоке Турции, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной, которая завершила свой первый год. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
"Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и что они готовы внести любой вклад в это дело", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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