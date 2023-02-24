https://ria.ru/20230224/peregovory-1854175455.html
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине
США готовы участвовать в любых предметных дипломатических усилиях для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:52
2023-02-24T18:52
2023-02-24T19:12
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ООН, 24 фев – РИА Новости. США готовы участвовать в любых предметных дипломатических усилиях для установления мира на Украине, заявил на заседании СБ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен."США давно заявляли, даже до этой войны, что мы готовы к участию в любых конструктивных дипломатических усилиях с целью остановки российской агрессии против Украины", - сказал Блинкен.
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, оон
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, ООН
18:52 24.02.2023 (обновлено: 19:12 24.02.2023)
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в переговорах по Украине
Блинкен утверждает, что США готовы участвовать в любых переговорах по миру на Украине