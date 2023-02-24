https://ria.ru/20230224/pentagon-1854160192.html
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 24.02.2023
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:54
2023-02-24T16:54
2023-02-24T16:54
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров. "Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN. Он также заявил, что США намерены продолжать помогать Киеву, пока тот пытается "получить контроль над территориями государства" и пока украинские войска ведут бои. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854115598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами