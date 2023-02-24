Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/pentagon-1854160192.html
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами - РИА Новости, 24.02.2023
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:54
2023-02-24T16:54
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
сергей лавров
дмитрий песков
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_0:42:2989:1723_1920x0_80_0_0_550f06155f903dbeb2769cccc01d61ed.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров. "Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN. Он также заявил, что США намерены продолжать помогать Киеву, пока тот пытается "получить контроль над территориями государства" и пока украинские войска ведут бои. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854115598.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_cfef1f2ddc372c3b0b0a4cd6fe0e5282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО
16:54 24.02.2023
 
Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров.
"Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами", - заявил Остин в интервью телеканалу CNN.
Он также заявил, что США намерены продолжать помогать Киеву, пока тот пытается "получить контроль над территориями государства" и пока украинские войска ведут бои.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 13:02Специальная военная операция на Украине
Пентагон объявил о новой помощи Киеву
 
В миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинСергей ЛавровДмитрий ПесковПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала