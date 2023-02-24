https://ria.ru/20230224/pamyatnik-1854147235.html

В ЛНР открыли памятник бойцам, погибшим при освобождении города Счастье

В ЛНР открыли памятник бойцам, погибшим при освобождении города Счастье - РИА Новости, 24.02.2023

В ЛНР открыли памятник бойцам, погибшим при освобождении города Счастье

В пятницу в Луганской Народной Республике был открыт памятник, посвященный погибшим бойцам при освобождении города Счастье, передает корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:54

2023-02-24T15:54

2023-02-24T16:42

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

счастье (город)

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 24 фев - РИА Новости. В пятницу в Луганской Народной Республике был открыт памятник, посвященный погибшим бойцам при освобождении города Счастье, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На церемонии открытия собрались однополчане, родственники и друзья погибших бойцов. Сначала прозвучала поминальная молитва о погибших бойцах и минута молчания. "Отдавая жизнь свою, а ныне нами чествуемые, отдавшие жизнь свою ради того, чтобы каждый из нас мог строить новую созидательную жизнь", - обратился к родственникам и однополчанам священник. Ровно год назад, военнослужащие ЛНР начали штурм населенного пункта Счастье, который до начала специальной военной операции был под контролем украинских силовиков. "Мы никогда не должны забывать этот день, этих ребят, которые остались здесь на этой дороге, и этих ребят, которые стоят здесь сейчас с нами в строю, которые получили увечья. Это все не зря", - рассказал боец с позывным "Седой" к собравшимся.

https://ria.ru/20230224/nagrady-1854063304.html

https://ria.ru/20230223/nagrazhdenie-1854037818.html

луганская народная республика

счастье (город)

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Церемония открытия памятника бойцам, погибшим при штурме города Счастье В пятницу в Луганской Народной Республике был открыт памятник, посвященный погибшим бойцам при освобождении города Счастье, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На церемонии открытия собрались однополчане, родственники и друзья погибших бойцов. Сначала прозвучала поминальная молитва о погибших бойцах и минута молчания. 2023-02-24T15:54 true PT1M19S

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общество, луганская народная республика, счастье (город)