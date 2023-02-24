https://ria.ru/20230224/palata-1854087375.html

Путин определил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Путин определил кандидатов в новый состав Общественной палаты - РИА Новости, 24.02.2023

Путин определил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, следует из сообщения на сайте Кремля. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:09

2023-02-24T10:09

2023-02-24T12:26

россия

общество

владимир путин

общественная палата рф

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, следует из сообщения на сайте Кремля.В Кремле отметили, что не менее половины кандидатов, получивших приглашение, представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и другие некоммерческие организации. День публикации информации о направлении предложений на официальном сайте главы государства считается днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты. Теперь в течение 30 дней региональные общественные палаты должны будут выбрать по одному представителю в состав общероссийской палаты. Это касается также и общественных палат новых регионов.Общественная палата создана в 2005 году для обеспечения потребностей и интересов россиян, защиты их прав и свобод. Она занимается контролем за деятельностью федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления, помогает проводить государственную политику в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. В состав Общественной палаты входят 40 человек по президентской квоте, еще 43 — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от региональных палат. Срок их полномочий — три года.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин, общественная палата рф