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Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций

Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций - РИА Новости, 24.02.2023

Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций

Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:08

2023-02-24T21:08

2023-02-24T22:18

россия

евросоюз

экономика

польша

италия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны ЕС третий день подряд не смогли согласовать новый пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов."Страны ЕС не смогли третий день подряд... согласовать новые санкции в отношении России", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Польша отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука.По мнению Варшавы, предложенные ограничения на импорт включают исключения и переходные периоды, из-за которых санкции на практике не будут иметь эффекта.

россия

польша

италия

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2023

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россия, евросоюз, экономика, польша, италия, санкции в отношении россии