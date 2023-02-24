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Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет

Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.02.2023

Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет

Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:41

2023-02-24T19:41

2023-02-24T20:07

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салоники

происшествия

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АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. "Неизвестный мужчина средних лет, в кепке и наушниках прошел мимо генконсульства и бросил черный пакет на котором написано "Русский мир". Полиция не сказала, что в пакете. Сейчас она проверяет его. Улицу на всякий случай перекрыли", - сказала Гайфутдинова. По ее словам, сегодня никого из сотрудников в генконсульстве не было, поскольку был неприемный день и консульство не работало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, салоники, происшествия