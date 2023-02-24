https://ria.ru/20230224/paket-1854183829.html
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.02.2023
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет
Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:41
2023-02-24T19:41
2023-02-24T20:07
россия
салоники
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. "Неизвестный мужчина средних лет, в кепке и наушниках прошел мимо генконсульства и бросил черный пакет на котором написано "Русский мир". Полиция не сказала, что в пакете. Сейчас она проверяет его. Улицу на всякий случай перекрыли", - сказала Гайфутдинова. По ее словам, сегодня никого из сотрудников в генконсульстве не было, поскольку был неприемный день и консульство не работало.
россия
салоники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, салоники, происшествия
Россия, Салоники, Происшествия
19:41 24.02.2023 (обновлено: 20:07 24.02.2023)
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет, улица перекрыта
АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.
"Неизвестный мужчина средних лет, в кепке и наушниках прошел мимо генконсульства и бросил черный пакет на котором написано "Русский мир". Полиция не сказала, что в пакете. Сейчас она проверяет его. Улицу на всякий случай перекрыли", - сказала Гайфутдинова.
По ее словам, сегодня никого из сотрудников в генконсульстве не было, поскольку был неприемный день и консульство не работало.