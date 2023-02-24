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Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.02.2023
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Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.02.2023
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет
Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:41
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россия
салоники
происшествия
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АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. "Неизвестный мужчина средних лет, в кепке и наушниках прошел мимо генконсульства и бросил черный пакет на котором написано "Русский мир". Полиция не сказала, что в пакете. Сейчас она проверяет его. Улицу на всякий случай перекрыли", - сказала Гайфутдинова. По ее словам, сегодня никого из сотрудников в генконсульстве не было, поскольку был неприемный день и консульство не работало.
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россия, салоники, происшествия
Россия, Салоники, Происшествия
19:41 24.02.2023 (обновлено: 20:07 24.02.2023)
 
Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет

Возле генконсульства России в Салониках оставили подозрительный пакет, улица перекрыта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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АФИНЫ, 24 фев - РИА Новости. Подозрительный пакет бросили возле генконсульства России в Салониках, полиция перекрыла улицу, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.
"Неизвестный мужчина средних лет, в кепке и наушниках прошел мимо генконсульства и бросил черный пакет на котором написано "Русский мир". Полиция не сказала, что в пакете. Сейчас она проверяет его. Улицу на всякий случай перекрыли", - сказала Гайфутдинова.
По ее словам, сегодня никого из сотрудников в генконсульстве не было, поскольку был неприемный день и консульство не работало.
 
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