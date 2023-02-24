https://ria.ru/20230224/otvet-1854068818.html

Путин умело ответил на вторжение Запада, пишут СМИ

Путин умело ответил на вторжение Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

Путин умело ответил на вторжение Запада, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин умело использовал экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:29

2023-02-24T04:29

2023-02-24T04:29

россия

украина

владимир путин

наполеон бонапарт

в мире

сша

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин умело использовал экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.Как отметил обозреватель, Россия ранее дважды отражала западные вторжения: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба случая закончились для агрессоров неудачей благодаря стратегическому превосходству Москвы, добавил Фархат.По его мнению, западные СМИ скрывают "болезненный факт" о конфликте. Именно из-за поставок вооружения со стороны Запада Украина пострадала больше всего."Вполне вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с США, но для этого необходимо продолжить боевые действия", — резюмировал Ильяс Фархат.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230224/bayden-1854063719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, владимир путин, наполеон бонапарт, в мире, сша