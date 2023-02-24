Путин умело ответил на вторжение Запада, пишут СМИ
Al Mayadeen: стратегическое превосходство России позволит победить Запад на Украине
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин умело использовал экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.
"Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в стране значительно вырос. Показатель поддержки политики Путина стал намного выше, чем до начала спецоперации на Украине", — написал автор статьи.
Как отметил обозреватель, Россия ранее дважды отражала западные вторжения: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба случая закончились для агрессоров неудачей благодаря стратегическому превосходству Москвы, добавил Фархат.
По его мнению, западные СМИ скрывают "болезненный факт" о конфликте. Именно из-за поставок вооружения со стороны Запада Украина пострадала больше всего.
"Вполне вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с США, но для этого необходимо продолжить боевые действия", — резюмировал Ильяс Фархат.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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