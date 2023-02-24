https://ria.ru/20230224/otnosheniya-1854169512.html

Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде

Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 24.02.2023

Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде

Глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, нынешние партнеры Украины хотят как можно скорее восстановить отношения с Москвой, РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:05

2023-02-24T18:05

2023-02-24T18:05

в мире

украина

россия

москва

давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, нынешние партнеры Украины хотят как можно скорее восстановить отношения с Москвой, но вынуждены помогать Киеву. "Множество партнеров по так называемой международной коалиции вынуждены нам сейчас помогать, но очень хотят как можно скорее это прекратить, чтобы возобновить торговлю с агрессором и все экономические отношения", - заявил Арахамия в эфире единого украинского телемарафона. Арахамия также заявил, что в любых переговорах Украины с РФ нет смысла, так как с учетом такой позиции некоторых неназванных им партнеров, они будут только ослаблять позицию Киева и усиливать позицию Москвы.

https://ria.ru/20230223/otnosheniya-1854032073.html

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в мире, украина, россия, москва, давид арахамия, верховная рада украины