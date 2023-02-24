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Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 24.02.2023
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Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде
Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 24.02.2023
Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде
Глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, нынешние партнеры Украины хотят как можно скорее восстановить отношения с Москвой, РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:05
2023-02-24T18:05
в мире
украина
россия
москва
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, нынешние партнеры Украины хотят как можно скорее восстановить отношения с Москвой, но вынуждены помогать Киеву. "Множество партнеров по так называемой международной коалиции вынуждены нам сейчас помогать, но очень хотят как можно скорее это прекратить, чтобы возобновить торговлю с агрессором и все экономические отношения", - заявил Арахамия в эфире единого украинского телемарафона. Арахамия также заявил, что в любых переговорах Украины с РФ нет смысла, так как с учетом такой позиции некоторых неназванных им партнеров, они будут только ослаблять позицию Киева и усиливать позицию Москвы.
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в мире, украина, россия, москва, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
18:05 24.02.2023
 
Партнеры Украины хотят восстановить отношения с Россией, заявили в Раде

Депутат Арахамия: партнеры хотят улучшить отношения с Москвой, но должны помогать Киеву

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, нынешние партнеры Украины хотят как можно скорее восстановить отношения с Москвой, но вынуждены помогать Киеву.
"Множество партнеров по так называемой международной коалиции вынуждены нам сейчас помогать, но очень хотят как можно скорее это прекратить, чтобы возобновить торговлю с агрессором и все экономические отношения", - заявил Арахамия в эфире единого украинского телемарафона.
Арахамия также заявил, что в любых переговорах Украины с РФ нет смысла, так как с учетом такой позиции некоторых неназванных им партнеров, они будут только ослаблять позицию Киева и усиливать позицию Москвы.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреУкраинаРоссияМоскваДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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