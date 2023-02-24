https://ria.ru/20230224/orban-1854141966.html
Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии
Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии - РИА Новости, 24.02.2023
Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии
Венгерские парламентарии не горят желанием ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:26
2023-02-24T15:26
2023-02-24T16:56
в мире
венгрия
финляндия
швеция
виктор орбан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_c0df82ec657db86908809ebd85ac3d62.jpg
БУДАПЕШТ, 24 фев — РИА Новости. Венгерские парламентарии не горят желанием ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он рассказал, что попросил фракцию "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" поддержать присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, а правительство внесло в парламент соответствующее предложение."Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это", — добавил Орбан. Он отметил, что, помимо геополитических соображений, у депутатов есть и другие возражения. "Другая часть считает, что надо парой слов перекинуться с финнами и шведами, потому что так тоже не пойдет: они просят нас поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии, о правах, демократии, жизни здесь. Как кто-то хочет стать нашим союзником по военной организации, но при этом бессовестно распространяет ложь о Венгрии. Поэтому давайте вызовем на дружеский разговор и спросим: это как вообще? И я вижу, что парламент идет в этом направлении", — пояснил премьер. По словам Орбана, Будапешт в принципе поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, но до этого необходим серьезный диалог между парламентами, поскольку Венгрия имеет право требовать к себе такого же уважения, которое оказывает другим. Голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии в венгерском парламенте запланировано с 6 по 9 марта. Пока что Венгрия остается одной из двух стран, которая не одобрила присоединения этих государств к НАТО. Вторая страна — Турция, переговоры с ней по этому поводу возобновятся в ближайшие недели.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854079016.html
https://ria.ru/20230224/nato-1854116992.html
венгрия
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3157224308a66905e28702b523d3bb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, финляндия, швеция, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Финляндия, Швеция, Виктор Орбан, НАТО
15:26 24.02.2023 (обновлено: 16:56 24.02.2023)
Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии
Орбан: депутаты не хотят голосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их лжи
БУДАПЕШТ, 24 фев — РИА Новости.
Венгерские парламентарии не горят желанием ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
.
Он рассказал, что попросил фракцию "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" поддержать присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, а правительство внесло в парламент соответствующее предложение.
"Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это", — добавил Орбан.
Он отметил, что, помимо геополитических соображений, у депутатов есть и другие возражения.
"Другая часть считает, что надо парой слов перекинуться с финнами и шведами, потому что так тоже не пойдет: они просят нас поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии, о правах, демократии, жизни здесь. Как кто-то хочет стать нашим союзником по военной организации, но при этом бессовестно распространяет ложь о Венгрии. Поэтому давайте вызовем на дружеский разговор и спросим: это как вообще? И я вижу, что парламент идет в этом направлении", — пояснил премьер.
По словам Орбана, Будапешт в принципе поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, но до этого необходим серьезный диалог между парламентами, поскольку Венгрия имеет право требовать к себе такого же уважения, которое оказывает другим.
Голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии в венгерском парламенте запланировано с 6 по 9 марта. Пока что Венгрия остается одной из двух стран, которая не одобрила присоединения этих государств к НАТО. Вторая страна — Турция, переговоры с ней по этому поводу возобновятся в ближайшие недели.