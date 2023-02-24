https://ria.ru/20230224/orban-1854141966.html

Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии

Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии - РИА Новости, 24.02.2023

Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии

Венгерские парламентарии не горят желанием ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:26

2023-02-24T15:26

2023-02-24T16:56

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БУДАПЕШТ, 24 фев — РИА Новости. Венгерские парламентарии не горят желанием ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он рассказал, что попросил фракцию "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" поддержать присоединение Швеции и Финляндии к альянсу, а правительство внесло в парламент соответствующее предложение."Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это", — добавил Орбан. Он отметил, что, помимо геополитических соображений, у депутатов есть и другие возражения. "Другая часть считает, что надо парой слов перекинуться с финнами и шведами, потому что так тоже не пойдет: они просят нас поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии, о правах, демократии, жизни здесь. Как кто-то хочет стать нашим союзником по военной организации, но при этом бессовестно распространяет ложь о Венгрии. Поэтому давайте вызовем на дружеский разговор и спросим: это как вообще? И я вижу, что парламент идет в этом направлении", — пояснил премьер. По словам Орбана, Будапешт в принципе поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, но до этого необходим серьезный диалог между парламентами, поскольку Венгрия имеет право требовать к себе такого же уважения, которое оказывает другим. Голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии в венгерском парламенте запланировано с 6 по 9 марта. Пока что Венгрия остается одной из двух стран, которая не одобрила присоединения этих государств к НАТО. Вторая страна — Турция, переговоры с ней по этому поводу возобновятся в ближайшие недели.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854079016.html

https://ria.ru/20230224/nato-1854116992.html

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Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, финляндия, швеция, виктор орбан, нато