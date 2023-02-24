https://ria.ru/20230224/opros-1854169368.html

Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос

Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос - РИА Новости, 24.02.2023

Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос

Жители Молдавии считают, что безопасность страны больше зависит от сохранений нейтралитета, чем от партнерства с НАТО или вступления в ЕС, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:04

2023-02-24T18:04

2023-02-24T18:14

в мире

молдавия

россия

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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Жители Молдавии считают, что безопасность страны больше зависит от сохранений нейтралитета, чем от партнерства с НАТО или вступления в ЕС, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили ответить, как можно обеспечить безопасность страны. На этот вопрос 43,3% респондентов ответили, что необходимо сохранять нейтралитет и не вступать в военные конфликты. Еще 16,3% высказались за партнерство с ОДКБ во главе с Россией. 12,1% верят, что поможет вступление в Евросоюз, еще 8,7% респондентов рассчитывают на партнерство с НАТО, а 7,7% - готовы даже на объединение с соседней Румынией. Всего 0,7% опрошенных выступили за создание оборонительного альянса с Украиной. Не смогли ответить 11,2 участников опроса. Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852185431.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, нато, евросоюз, одкб