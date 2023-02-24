Рейтинг@Mail.ru
Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/opros-1854169368.html
Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос
Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос - РИА Новости, 24.02.2023
Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос
Жители Молдавии считают, что безопасность страны больше зависит от сохранений нейтралитета, чем от партнерства с НАТО или вступления в ЕС, свидетельствуют... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:04
2023-02-24T18:14
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
нато
евросоюз
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_b4f054cce64e9d8f5b7e580b06af5202.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Жители Молдавии считают, что безопасность страны больше зависит от сохранений нейтралитета, чем от партнерства с НАТО или вступления в ЕС, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили ответить, как можно обеспечить безопасность страны. На этот вопрос 43,3% респондентов ответили, что необходимо сохранять нейтралитет и не вступать в военные конфликты. Еще 16,3% высказались за партнерство с ОДКБ во главе с Россией. 12,1% верят, что поможет вступление в Евросоюз, еще 8,7% респондентов рассчитывают на партнерство с НАТО, а 7,7% - готовы даже на объединение с соседней Румынией. Всего 0,7% опрошенных выступили за создание оборонительного альянса с Украиной. Не смогли ответить 11,2 участников опроса. Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852185431.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b913aad9d68396292c00832687c039d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, нато, евросоюз, одкб
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, ОДКБ
18:04 24.02.2023 (обновлено: 18:14 24.02.2023)
 
Жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО, показал опрос

Опрос Intellect group: жители Молдавии предпочитают нейтралитет партнерству с НАТО

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Жители Молдавии считают, что безопасность страны больше зависит от сохранений нейтралитета, чем от партнерства с НАТО или вступления в ЕС, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили ответить, как можно обеспечить безопасность страны. На этот вопрос 43,3% респондентов ответили, что необходимо сохранять нейтралитет и не вступать в военные конфликты. Еще 16,3% высказались за партнерство с ОДКБ во главе с Россией. 12,1% верят, что поможет вступление в Евросоюз, еще 8,7% респондентов рассчитывают на партнерство с НАТО, а 7,7% - готовы даже на объединение с соседней Румынией. Всего 0,7% опрошенных выступили за создание оборонительного альянса с Украиной. Не смогли ответить 11,2 участников опроса.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 15:09
Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:51
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
 
В миреМолдавияРоссияРумынияМайя СандуНАТОЕвросоюзОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала