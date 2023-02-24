Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос
Опрос Intellect group: антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Первое место в антирейтинге молдавских политиков заняла президент Майя Санду, которая, по мнению 40% жителей страны, более других дискредитирует молдавскую политику, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили назвать политика, который, по их мнению, больше других дискредитирует политическую жизнь в стране. На первом месте оказалась Санду, ее назвали 41,3% опрошенных (41,7% в декабре) из числа тех, что вообще доверяют политикам. Второе место занял лидер партии "Шор" Илан Шор, у него 29,2% (14,3% ранее). На третьей позиции расположился экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон, у которого 18,3% (13,9% ранее).
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Следом идет мэр Кишинева Ион Чебан с 2,6%, экс-президент, глава Коммунистической партии Владимир Воронин с 2,1%, бывший мэр города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 1,4%, экс-премьер Ион Кику с 1,2%. Остальные кандидаты набрали 3,9%. Сразу всем политикам не доверяют 11,1% респондентов, не смогли определиться 19% опрошенных.
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, 24 декабря того же года она официально вступила в должность. В своей избирательной кампании Санду обещала добиться евроинтеграции, восстановить хорошие отношения со всеми международными партнерами, а также бороться с коррупцией и дезинформацией. Однако половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения, Молдавия борется с кризисами в энергетике, экономике и политике, не контактирует с РФ и СНГ, а с весны в республике проходят протесты оппозиции, требующей отставки руководства страны.