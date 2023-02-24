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Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос - РИА Новости, 24.02.2023
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Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос
Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос - РИА Новости, 24.02.2023
Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос
Первое место в антирейтинге молдавских политиков заняла президент Майя Санду, которая, по мнению 40% жителей страны, более других дискредитирует молдавскую... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:59
2023-02-24T17:59
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
майя санду
наша партия
снг
игорь додон
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Первое место в антирейтинге молдавских политиков заняла президент Майя Санду, которая, по мнению 40% жителей страны, более других дискредитирует молдавскую политику, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук. Жителей Молдавии попросили назвать политика, который, по их мнению, больше других дискредитирует политическую жизнь в стране. На первом месте оказалась Санду, ее назвали 41,3% опрошенных (41,7% в декабре) из числа тех, что вообще доверяют политикам. Второе место занял лидер партии "Шор" Илан Шор, у него 29,2% (14,3% ранее). На третьей позиции расположился экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон, у которого 18,3% (13,9% ранее). Следом идет мэр Кишинева Ион Чебан с 2,6%, экс-президент, глава Коммунистической партии Владимир Воронин с 2,1%, бывший мэр города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 1,4%, экс-премьер Ион Кику с 1,2%. Остальные кандидаты набрали 3,9%. Сразу всем политикам не доверяют 11,1% респондентов, не смогли определиться 19% опрошенных. Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте. Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, 24 декабря того же года она официально вступила в должность. В своей избирательной кампании Санду обещала добиться евроинтеграции, восстановить хорошие отношения со всеми международными партнерами, а также бороться с коррупцией и дезинформацией. Однако половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения, Молдавия борется с кризисами в энергетике, экономике и политике, не контактирует с РФ и СНГ, а с весны в республике проходят протесты оппозиции, требующей отставки руководства страны.
https://ria.ru/20230219/protest-1852985179.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, наша партия, снг, игорь додон, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Майя Санду, Наша партия, СНГ, Игорь Додон, Россия
17:59 24.02.2023
 
Антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду, показал опрос

Опрос Intellect group: антирейтинг политиков в Молдавии возглавила президент Санду

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Первое место в антирейтинге молдавских политиков заняла президент Майя Санду, которая, по мнению 40% жителей страны, более других дискредитирует молдавскую политику, свидетельствуют представленные в пятницу данные опроса, проведенного компанией Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.
Жителей Молдавии попросили назвать политика, который, по их мнению, больше других дискредитирует политическую жизнь в стране. На первом месте оказалась Санду, ее назвали 41,3% опрошенных (41,7% в декабре) из числа тех, что вообще доверяют политикам. Второе место занял лидер партии "Шор" Илан Шор, у него 29,2% (14,3% ранее). На третьей позиции расположился экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон, у которого 18,3% (13,9% ранее).
Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии Шор в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 16:24
На акцию оппозиции в Кишиневе вышли около 40 тысяч протестующих
Следом идет мэр Кишинева Ион Чебан с 2,6%, экс-президент, глава Коммунистической партии Владимир Воронин с 2,1%, бывший мэр города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 1,4%, экс-премьер Ион Кику с 1,2%. Остальные кандидаты набрали 3,9%. Сразу всем политикам не доверяют 11,1% респондентов, не смогли определиться 19% опрошенных.
Опрос проводился в период 12-22 февраля с участием 1198 респондентов в 81 населенном пункте.
Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, 24 декабря того же года она официально вступила в должность. В своей избирательной кампании Санду обещала добиться евроинтеграции, восстановить хорошие отношения со всеми международными партнерами, а также бороться с коррупцией и дезинформацией. Однако половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения, Молдавия борется с кризисами в энергетике, экономике и политике, не контактирует с РФ и СНГ, а с весны в республике проходят протесты оппозиции, требующей отставки руководства страны.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 14:48
Опрос показал, что половина жителей Молдавии не считает Россию угрозой
 
В миреМолдавияКишиневИлан ШорМайя СандуНаша партияСНГИгорь ДодонРоссия
 
 
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