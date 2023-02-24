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В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/oon-1854094209.html
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России - РИА Новости, 24.02.2023
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:55
2023-02-24T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
юрий гемпель
оон
генеральная ассамблея оон
россия
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, в ГА ООН вместо того, чтобы порадоваться за освобождение населения Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР от власти националистов и долгой украинской оккупации, продолжают подливать масло в огонь. "ООН по сути призывает Россию вывести войска со своих новых субъектов и оставить местное население на растерзание украинским нацистам. Считаю, что ООН перестала выполнять свою прямую функцию по поддержанию мира и используется теперь как рупор США в продвижении его варварских имперских амбиций", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html
https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854083777.html
россия
украина
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в мире, юрий гемпель, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Юрий Гемпель, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Украина, Республика Крым
10:55 24.02.2023 (обновлено: 11:41 24.02.2023)
 
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России

Крымский депутат Гемпель назвал новую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН клоунадой

© AFP 2023 / Angela WeissЭкран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Экран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
Экран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
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"Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в ГА ООН вместо того, чтобы порадоваться за освобождение населения Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР от власти националистов и долгой украинской оккупации, продолжают подливать масло в огонь.
"ООН по сути призывает Россию вывести войска со своих новых субъектов и оставить местное население на растерзание украинским нацистам. Считаю, что ООН перестала выполнять свою прямую функцию по поддержанию мира и используется теперь как рупор США в продвижении его варварских имперских амбиций", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮрий ГемпельООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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