https://ria.ru/20230224/oon-1854094209.html

В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России

В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России - РИА Новости, 24.02.2023

В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:55

2023-02-24T10:55

2023-02-24T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, в ГА ООН вместо того, чтобы порадоваться за освобождение населения Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР от власти националистов и долгой украинской оккупации, продолжают подливать масло в огонь. "ООН по сути призывает Россию вывести войска со своих новых субъектов и оставить местное население на растерзание украинским нацистам. Считаю, что ООН перестала выполнять свою прямую функцию по поддержанию мира и используется теперь как рупор США в продвижении его варварских имперских амбиций", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html

https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854083777.html

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Ольга Фомченкова

в мире, юрий гемпель, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, республика крым