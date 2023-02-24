10:55 24.02.2023 (обновлено: 11:41 24.02.2023)
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России
Крымский депутат Гемпель назвал новую антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН клоунадой
© AFP 2023 / Angela WeissЭкран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Экран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал антироссийской клоунадой новую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.
Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
"Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в ГА ООН вместо того, чтобы порадоваться за освобождение населения Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР от власти националистов и долгой украинской оккупации, продолжают подливать масло в огонь.
"ООН по сути призывает Россию вывести войска со своих новых субъектов и оставить местное население на растерзание украинским нацистам. Считаю, что ООН перестала выполнять свою прямую функцию по поддержанию мира и используется теперь как рупор США в продвижении его варварских имперских амбиций", - подчеркнул депутат.