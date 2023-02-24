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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:22

2023-02-24T22:22

2023-02-24T22:36

специальная военная операция на украине

макеевка

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 22.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, 22.12 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, в мире, нато