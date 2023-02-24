https://ria.ru/20230224/obstrel-1854205629.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:22
2023-02-24T22:22
2023-02-24T22:36
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 22.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, 22.12 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, В мире, НАТО
22:22 24.02.2023 (обновлено: 22:36 24.02.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке девять снарядов за две минуты