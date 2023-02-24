https://ria.ru/20230224/obstrel-1854109297.html
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:24
2023-02-24T12:24
2023-02-24T12:41
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города."Из-за украинского артиллерийского обстрела повреждены линии электропередач в Новокаховском городском округе. Без электричества остались села: Песчаное, Новые Лагеря и Корсунка", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что ремонтные работы на линиях электропередач приостановлены в связи с непрекращающимися обстрелами.
https://ria.ru/20230223/postradavshie-1854022235.html
новая каховка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
12:24 24.02.2023 (обновлено: 12:41 24.02.2023)
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки
Четыре села под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ