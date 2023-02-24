https://ria.ru/20230224/obstrel-1854109297.html

Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки

Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:24

2023-02-24T12:24

2023-02-24T12:41

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города."Из-за украинского артиллерийского обстрела повреждены линии электропередач в Новокаховском городском округе. Без электричества остались села: Песчаное, Новые Лагеря и Корсунка", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что ремонтные работы на линиях электропередач приостановлены в связи с непрекращающимися обстрелами.

https://ria.ru/20230223/postradavshie-1854022235.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , происшествия