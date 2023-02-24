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Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки - РИА Новости, 24.02.2023
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Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:24
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новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города."Из-за украинского артиллерийского обстрела повреждены линии электропередач в Новокаховском городском округе. Без электричества остались села: Песчаное, Новые Лагеря и Корсунка", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что ремонтные работы на линиях электропередач приостановлены в связи с непрекращающимися обстрелами.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
12:24 24.02.2023 (обновлено: 12:41 24.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли села в пригороде Новой Каховки

Четыре села под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде в Новой Каховке
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
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Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по селам в пригороде Новой Каховки Херсонской области, повреждены линии электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города.
"Из-за украинского артиллерийского обстрела повреждены линии электропередач в Новокаховском городском округе. Без электричества остались села: Песчаное, Новые Лагеря и Корсунка", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что ремонтные работы на линиях электропередач приостановлены в связи с непрекращающимися обстрелами.
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Новая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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