https://ria.ru/20230224/obstrel-1854074125.html

Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 1.50 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:26

2023-02-24T06:26

2023-02-24T06:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.50 — населенный пункт Дальнее — населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в СЦКК.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка. Этот населенный пункт находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230224/sapery-1854072130.html

https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854065205.html

донецкая народная республика

украина

петровский район

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происшествия, донецкая народная республика, украина, петровский район, сцкк, нато