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Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/obstrel-1854074125.html
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 1.50 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:26
2023-02-24T06:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.50 — населенный пункт Дальнее — населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в СЦКК.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка. Этот населенный пункт находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230224/sapery-1854072130.html
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донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Петровский район, СЦКК, НАТО
06:26 24.02.2023 (обновлено: 06:50 24.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Александровку, применив пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Украинские войска в 1.50 выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.50 — населенный пункт Дальнее — населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в СЦКК.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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