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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/obstrel-1854060681.html
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:25
2023-02-24T00:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Ясиноватая. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.
https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
00:25 24.02.2023
 
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 136 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбщежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Ясиноватая.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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