Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР

"За истекшие сутки Представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.