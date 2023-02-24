Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 136 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбщежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", артиллерии 155 миллиметров. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели шести мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 13 обстрелов.