https://ria.ru/20230224/napadenie-1854118451.html

В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа

В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа - РИА Новости, 24.02.2023

В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:19

2023-02-24T13:19

2023-02-24T16:15

происшествия

омон россии

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1972 года рождения", - говорится в сообщении. По данным СК, нападение произошло в пятницу утром. Задержанный мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа около входа в метро на станцию "Гостиный двор" в Петербурге, пострадавший госпитализирован, "ему оказывается квалифицированная медицинская помощь".

https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html

санкт-петербург

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа и задержание нападавшего в центре Петербурга Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале СК России. 2023-02-24T13:19 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омон россии, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)