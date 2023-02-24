https://ria.ru/20230224/napadenie-1854118451.html
В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа
В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа - РИА Новости, 24.02.2023
В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:19
2023-02-24T13:19
2023-02-24T16:15
происшествия
омон россии
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1972 года рождения", - говорится в сообщении. По данным СК, нападение произошло в пятницу утром. Задержанный мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа около входа в метро на станцию "Гостиный двор" в Петербурге, пострадавший госпитализирован, "ему оказывается квалифицированная медицинская помощь".
https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа и задержание нападавшего в центре Петербурга
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга, он госпитализирован, нападавший задержан, сообщается в Telegram-канале СК России.
2023-02-24T13:19
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омон россии, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ОМОН России, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
13:19 24.02.2023 (обновлено: 16:15 24.02.2023)
В Петербурге напали на сотрудника ОМОНа
Мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа у станции метро "Гостиный двор" в Петербурге