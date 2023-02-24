https://ria.ru/20230224/murashko-1854077545.html

Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко

Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.02.2023

Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко

Ряд мероприятий по модернизации первичного звена, которые были запланированы на 2024 год, будут реализованы раньше, 51 регион уже представил комплекс мер по... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T07:53

2023-02-24T07:53

2023-02-24T07:53

россия

михаил мурашко

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Ряд мероприятий по модернизации первичного звена, которые были запланированы на 2024 год, будут реализованы раньше, 51 регион уже представил комплекс мер по сдвигу сроков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Было указано и исполнять начали сегодня указание президента по ускорению процессов, в том числе приближение с 2024 года ряда мероприятий, чтобы их реализовать уже в 2023 году. 51 регион сегодня уже заявили большой комплекс мероприятий по сдвижке на более ранние сроки тех мероприятияй, которые предусматривали",- сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20230224/fond-1854076904.html

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россия, михаил мурашко, общество