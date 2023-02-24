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Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.02.2023
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Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко
Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.02.2023
Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко
Ряд мероприятий по модернизации первичного звена, которые были запланированы на 2024 год, будут реализованы раньше, 51 регион уже представил комплекс мер по... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T07:53
2023-02-24T07:53
россия
михаил мурашко
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Ряд мероприятий по модернизации первичного звена, которые были запланированы на 2024 год, будут реализованы раньше, 51 регион уже представил комплекс мер по сдвигу сроков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Было указано и исполнять начали сегодня указание президента по ускорению процессов, в том числе приближение с 2024 года ряда мероприятий, чтобы их реализовать уже в 2023 году. 51 регион сегодня уже заявили большой комплекс мероприятий по сдвижке на более ранние сроки тех мероприятияй, которые предусматривали",- сказал Мурашко журналистам.
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россия, михаил мурашко, общество
Россия, Михаил Мурашко, Общество
07:53 24.02.2023
 
Мероприятия по модернизации будут выполнены раньше плана, заявил Мурашко

Мурашко: ряд мероприятий по модернизации первичного звена будут выполнены раньше плана

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Ряд мероприятий по модернизации первичного звена, которые были запланированы на 2024 год, будут реализованы раньше, 51 регион уже представил комплекс мер по сдвигу сроков, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Было указано и исполнять начали сегодня указание президента по ускорению процессов, в том числе приближение с 2024 года ряда мероприятий, чтобы их реализовать уже в 2023 году. 51 регион сегодня уже заявили большой комплекс мероприятий по сдвижке на более ранние сроки тех мероприятияй, которые предусматривали",- сказал Мурашко журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 07:44Специальная военная операция на Украине
Мурашко рассказал о сотрудничестве с фондом поддержки ветеранов СВО
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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