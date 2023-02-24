https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html

Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков

Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков - РИА Новости, 24.02.2023

Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков

Власти Молдавии старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:49

2023-02-24T14:49

2023-02-24T14:49

молдавия

кишинев

россия

евгений примаков (россотрудничество)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785729315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94846e820003335792ef7b42b2dc6f1f.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя нападение на Российский культурный центр в Кишинёве. Ранее неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе. Примаков отметил, что несмотря на приезд на место происшествия полиции, неизвестно, приведёт ли это расследование к какому-то результату, напомнив, что в прошлый раз, когда срывали флаг, "кого-то поймали, но наказали ли - не знаем". "В любом случае это нападение, и связано оно с той атмосферой ненависти к России и всему русскому, что старательно разжигают власти Молдавии. Вместо того чтобы решать внутренние проблемы, они всеми своими действиями и заявлениями показывают, что вот так вот безобразничать - можно, что вот это вот хорошо. В адекватных странах на культурные центры не нападают. А если там и заводятся какие-то дураки, их быстро отлавливают, чтобы не позориться", - написал он в своем Telegram-канале. "Русские же дома, культурные центры, где ведётся много интересной публике работы — и курсы, и уроки, и кружки, и семинары, и тренинги, и кинопоказы, и спектакли, и встречи, и отбор студентов, и организация поездок в Москву, и выставки, и благотворительные проекты, и многое, многое другое - работали, работают и будут работать. За остальными комментариями - в МИД России", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230223/aktsiya-1853980377.html

https://ria.ru/20230223/pridnestrove-1853986424.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, россия, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика