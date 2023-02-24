https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html
Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков
Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков - РИА Новости, 24.02.2023
Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков
Власти Молдавии старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:49
2023-02-24T14:49
2023-02-24T14:49
молдавия
кишинев
россия
евгений примаков (россотрудничество)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя нападение на Российский культурный центр в Кишинёве. Ранее неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе. Примаков отметил, что несмотря на приезд на место происшествия полиции, неизвестно, приведёт ли это расследование к какому-то результату, напомнив, что в прошлый раз, когда срывали флаг, "кого-то поймали, но наказали ли - не знаем". "В любом случае это нападение, и связано оно с той атмосферой ненависти к России и всему русскому, что старательно разжигают власти Молдавии. Вместо того чтобы решать внутренние проблемы, они всеми своими действиями и заявлениями показывают, что вот так вот безобразничать - можно, что вот это вот хорошо. В адекватных странах на культурные центры не нападают. А если там и заводятся какие-то дураки, их быстро отлавливают, чтобы не позориться", - написал он в своем Telegram-канале. "Русские же дома, культурные центры, где ведётся много интересной публике работы — и курсы, и уроки, и кружки, и семинары, и тренинги, и кинопоказы, и спектакли, и встречи, и отбор студентов, и организация поездок в Москву, и выставки, и благотворительные проекты, и многое, многое другое - работали, работают и будут работать. За остальными комментариями - в МИД России", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230223/aktsiya-1853980377.html
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молдавия, кишинев, россия, евгений примаков (россотрудничество), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика
Молдавия, Кишинев, Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Политика
Власти Молдавии разжигают ненависть к России, заявил Примаков
Примаков: в Молдавии разжигают ненависть к России, но культурные центры продолжат работать