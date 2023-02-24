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Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом - РИА Новости, 24.02.2023
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Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом
Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом - РИА Новости, 24.02.2023
Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом
Разрыв в показателях младенческой смертности между городским и сельским населением стал минимальным в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:27
2023-02-24T08:27
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Разрыв в показателях младенческой смертности между городским и сельским населением стал минимальным в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы видим сегодня по младенческой смертности минимальный разрыв между городским и сельским населением",- сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому". Он отметил, что это хороший результат, но не идеальный, поэтому нужно продолжать работать и двигаться дальше. Ранее сообщалось, что показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, а показатели младенческой смертности стали одними из самых низких за весь период.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
08:27 24.02.2023
 
Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом

Мурашко: разрыв в показателях младенческой смертности в городе и селе стал минимальным

© РИА Новости / Владимир Песня"Выжить без мамы": как фонд из Воронежа помогает "отказникам" в больницах
Выжить без мамы: как фонд из Воронежа помогает отказникам в больницах - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
"Выжить без мамы": как фонд из Воронежа помогает "отказникам" в больницах. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Разрыв в показателях младенческой смертности между городским и сельским населением стал минимальным в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим сегодня по младенческой смертности минимальный разрыв между городским и сельским населением",- сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому".
Он отметил, что это хороший результат, но не идеальный, поэтому нужно продолжать работать и двигаться дальше.
Ранее сообщалось, что показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, а показатели младенческой смертности стали одними из самых низких за весь период.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 07:44Специальная военная операция на Украине
Мурашко рассказал о сотрудничестве с фондом поддержки ветеранов СВО
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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