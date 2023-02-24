https://ria.ru/20230224/mladentsy-1854079385.html

Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом

Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом - РИА Новости, 24.02.2023

Мурашко охарактеризовал разрыв детской смертности между городом и селом

Разрыв в показателях младенческой смертности между городским и сельским населением стал минимальным в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:27

2023-02-24T08:27

2023-02-24T08:27

россия

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Разрыв в показателях младенческой смертности между городским и сельским населением стал минимальным в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы видим сегодня по младенческой смертности минимальный разрыв между городским и сельским населением",- сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому". Он отметил, что это хороший результат, но не идеальный, поэтому нужно продолжать работать и двигаться дальше. Ранее сообщалось, что показатель материнской смертности в России с 2021 года снизился почти на 61%, а показатели младенческой смертности стали одними из самых низких за весь период.

https://ria.ru/20230224/fond-1854076904.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)