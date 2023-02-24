https://ria.ru/20230224/mir-1854135589.html

Правительство ФРГ предложило Пекину связаться с Киевом напрямую

Правительство ФРГ предложило Пекину связаться с Киевом напрямую - РИА Новости, 24.02.2023

Правительство ФРГ предложило Пекину связаться с Киевом напрямую

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер считает, что в мирной инициативе Китая по урегулированию конфликта на Украине не хватает... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:58

2023-02-24T14:58

2023-02-24T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

москва

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

василий небензя

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер считает, что в мирной инициативе Китая по урегулированию конфликта на Украине не хватает пункта об отводе войск, Пекину надо напрямую связаться с Киевом. "Хорошо, что Пекин выступает с собственными идеями. В плане содержится ряд таких важных пунктов, как чёткое неприятие какого-либо применения атомного оружия. В то же время, с нашей точки зрения, в нем отсутствуют важные элементы", - заявил Бюхнер на брифинге кабмина страны. Прежде всего это касается отвода войск с Украины, и Берлин целиком и полностью поддерживает это поставленное Киевом условие, пояснил Бюхнер. "Важно, чтобы Китай свои идеи обсудил напрямую с Украиной", - подчеркнул спикер правительства. В целом же правительство Германии положительно оценивает мирные инициативы, добавил он. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html

https://ria.ru/20230224/kitay-1854107547.html

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в мире, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, василий небензя