https://ria.ru/20230224/medinskiy-1854070225.html

Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский

Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 24.02.2023

Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T05:04

2023-02-24T05:04

2023-02-24T05:05

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир мединский

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780707052_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_506e3899d87d27a6d7b3a9cfbc479a38.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете "Тан", что Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, но эти переговоры проходят не на самом высоком уровне."Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20230224/kitay-1854069760.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, владимир мединский, швейцария