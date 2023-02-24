Рейтинг@Mail.ru
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/medinskiy-1854070225.html
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 24.02.2023
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:04
2023-02-24T05:05
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир мединский
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780707052_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_506e3899d87d27a6d7b3a9cfbc479a38.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете "Тан", что Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, но эти переговоры проходят не на самом высоком уровне."Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20230224/kitay-1854069760.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780693372_0:0:2878:2158_1920x0_80_0_0_97a6de9f694c5e1ea2443d4fa987d27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир мединский, швейцария
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Мединский, Швейцария
05:04 24.02.2023 (обновлено: 05:05 24.02.2023)
 
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский

Мединский: ни дипломаты, ни представители администрации не ведут переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете "Тан", что Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, но эти переговоры проходят не на самом высоком уровне.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 04:52
МИД Китая назвал единственный выход из украинского кризиса
"Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", - сказал Мединский.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир МединскийШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала