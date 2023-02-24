https://ria.ru/20230224/medinskiy-1854070225.html
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 24.02.2023
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T05:04
2023-02-24T05:04
2023-02-24T05:05
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир мединский
швейцария
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя высказывания швейцарской стороны о переговорах по Украине, заявил РИА Новости, что ни дипломаты, ни представители администрации не ведут никаких переговоров.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в интервью газете "Тан", что Швейцария принимает в Женеве секретные переговоры по конфликту на Украине, но эти переговоры проходят не на самом высоком уровне."Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут", - сказал Мединский.
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россия, украина, в мире, владимир мединский, швейцария
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Мединский, Швейцария
05:04 24.02.2023 (обновлено: 05:05 24.02.2023)
Россия не ведет никаких переговоров по Украине, заявил Мединский
Мединский: ни дипломаты, ни представители администрации не ведут переговоров по Украине