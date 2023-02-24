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МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/mchs-1854205396.html
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов - РИА Новости, 24.02.2023
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило и вывезло 215 тысяч мин и снарядов, заявил замначальника отдела пиротехнических работ министерства Дмитрий Пятковский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:22
2023-02-24T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило и вывезло 215 тысяч мин и снарядов, заявил замначальника отдела пиротехнических работ министерства Дмитрий Пятковский. "За время СВО разминировали больше 215 тысяч снарядов. Это то, что мы успели сделать. А сколько там всего... Наверное, в миллионах", - сказал он в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
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происшествия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:22 24.02.2023
 
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов

Пятковский: МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМина во дворе жилого дома в поселке шахты "Трудовская" в Донецке
Мина во дворе жилого дома в поселке шахты Трудовская в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина во дворе жилого дома в поселке шахты "Трудовская" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило и вывезло 215 тысяч мин и снарядов, заявил замначальника отдела пиротехнических работ министерства Дмитрий Пятковский.
"За время СВО разминировали больше 215 тысяч снарядов. Это то, что мы успели сделать. А сколько там всего... Наверное, в миллионах", - сказал он в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 07:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за год более 1,3 тысячи раз обстреляли территорию ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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