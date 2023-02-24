https://ria.ru/20230224/mchs-1854205396.html
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов - РИА Новости, 24.02.2023
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило и вывезло 215 тысяч мин и снарядов, заявил замначальника отдела пиротехнических работ министерства Дмитрий Пятковский. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:22
2023-02-24T22:22
2023-02-24T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило и вывезло 215 тысяч мин и снарядов, заявил замначальника отдела пиротехнических работ министерства Дмитрий Пятковский. "За время СВО разминировали больше 215 тысяч снарядов. Это то, что мы успели сделать. А сколько там всего... Наверное, в миллионах", - сказал он в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
https://ria.ru/20230224/obstrel-1854076607.html
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происшествия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов
Пятковский: МЧС ДНР за год спецоперации обезвредило 215 тысяч мин и снарядов