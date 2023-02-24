https://ria.ru/20230224/mashina-1854066571.html

Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций

Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций - РИА Новости, 24.02.2023

Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций

Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:09

2023-02-24T03:09

2023-02-24T03:21

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787610888_0:120:3218:1930_1920x0_80_0_0_9de56ee516c23da4fc1395c4853796cc.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям, госиспытания изделия запланированы на лето, сообщил РИА Новости информированный источник.Новую машину впервые представили на форуме "Армия-2022" под обозначением "Изделие 3Р19У07". Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения."Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания", — сообщил источник.Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день изделие находится на этапе климатических испытаний, на которых проверяется работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурных значениях, влажности, осадках.Разведывательный комплекс машины обладает обзорным цветным телевизионным каналом, инфракрасными каналами ближнего, среднего, дальнего диапазонов, а также каналом обнаружения оптических средств, который позволяет обнаруживать и определять координаты оптики противника, вплоть до прицелов снайперских винтовок, а человека комплекс идентифицирует на дальности до 18 километров.Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных можно увеличить до 400 километров.По словам источника, машина создается с учетом доступных уже сейчас технологий. В частности, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на вооружение в 2021 году. Комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония".

https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html

https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851000256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии