https://ria.ru/20230224/mashina-1854066571.html
Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций
Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций - РИА Новости, 24.02.2023
Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций
Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:09
2023-02-24T03:09
2023-02-24T03:21
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям, госиспытания изделия запланированы на лето, сообщил РИА Новости информированный источник.Новую машину впервые представили на форуме "Армия-2022" под обозначением "Изделие 3Р19У07". Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения."Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания", — сообщил источник.Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день изделие находится на этапе климатических испытаний, на которых проверяется работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурных значениях, влажности, осадках.Разведывательный комплекс машины обладает обзорным цветным телевизионным каналом, инфракрасными каналами ближнего, среднего, дальнего диапазонов, а также каналом обнаружения оптических средств, который позволяет обнаруживать и определять координаты оптики противника, вплоть до прицелов снайперских винтовок, а человека комплекс идентифицирует на дальности до 18 километров.Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных можно увеличить до 400 километров.По словам источника, машина создается с учетом доступных уже сейчас технологий. В частности, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на вооружение в 2021 году. Комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония".
https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html
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РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Воздушно-десантные войска России
03:09 24.02.2023 (обновлено: 03:21 24.02.2023)
Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций
В России начались испытания машины разведки на шасси "Тайфун-ВДВ" для Сил спецопераций
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям, госиспытания изделия запланированы на лето, сообщил РИА Новости информированный источник.
Новую машину впервые представили на форуме "Армия-2022" под обозначением "Изделие 3Р19У07". Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения.
"Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания", — сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день изделие находится на этапе климатических испытаний, на которых проверяется работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурных значениях, влажности, осадках.
Разведывательный комплекс машины обладает обзорным цветным телевизионным каналом, инфракрасными каналами ближнего, среднего, дальнего диапазонов, а также каналом обнаружения оптических средств, который позволяет обнаруживать и определять координаты оптики противника, вплоть до прицелов снайперских винтовок, а человека комплекс идентифицирует на дальности до 18 километров.
Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных можно увеличить до 400 километров.
По словам источника, машина создается с учетом доступных уже сейчас технологий. В частности, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на вооружение в 2021 году. Комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония".