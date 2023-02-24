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В Мариуполе рассказали, как идет восстановление жилого фонда - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/mariupol-1854150991.html
В Мариуполе рассказали, как идет восстановление жилого фонда
В Мариуполе рассказали, как идет восстановление жилого фонда - РИА Новости, 24.02.2023
В Мариуполе рассказали, как идет восстановление жилого фонда
В Мариуполе, пострадавшем в ходе боевых действий, продолжается восстановление жилого фонда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:13
2023-02-24T16:15
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
олег моргун
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 24 фев – РИА Новости. В Мариуполе, пострадавшем в ходе боевых действий, продолжается восстановление жилого фонда, передает корреспондент РИА Новости. Строительство идет не так быстро, как хотелось бы, но все же буквально на каждом углу Мариуполя стоит строительная и дорожная техника, поднимаются краны. В обеденный перерыв строители из других регионов России и стран СНГ заходят в магазины и кофейни, покупают себе легкий перекус и кофе. "Работаем круглосуточно. Да, город сильно разрушен, и хотелось бы восстановить его по мановению волшебной палочки, но так не получается – приходится работать даже сейчас, в холодную погоду", - рассказал РИА Новости строитель из Тулы. По его словам, в Мариуполе ему нравится – радует морозное солнце и благодарность местных жителей, а также зримый результат усилий. Счастливые обладатели новых квартир, построенных строителями из других регионов России, получают ключи и справляют новоселье. Как сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун, в городе сдано уже 1,5 тысячи квартир. Многие дома соседствуют со зданиями, пострадавшими в ходе боевых действий. По данным мэрии, в городе подлежит сносу свыше 400 многоквартирных домов, их демонтаж планируют закончить в этом году. На улице Каффайской уже закончен квартал из нарядных трехэтажных домов. Они уже практически заселены, жители осваивают новые детские площадки, установленные во дворе. "У нас в Мариуполе таких современных площадок раньше не было", - говорит дедушка, пришедший на площадку с внучкой. Одним из новоселов на улице Каффайской стал местный житель Александр. Он будет жить совсем недалеко от своего большого частного дома, сгоревшего в ходе боевых действий. Александр со слезами на глазах показал РИА Новости свои прежние владения. "У меня был двухэтажный дом, 240 квадратов. Вложил большие деньги в ремонт, закончил его в начале прошлого года", - рассказал мужчина. Толстые стены его дома дали прибежище для семьи Александра и десятка его соседей. Они пережили здесь все боевые действия, никто не погиб. Сейчас мужчина пытается освоиться в новой квартире. По данным мэрии, в Мариуполе полностью или частично разрушены 32 с половиной тысячи частных домов. Мэр заверил РИА Новости, что за три года жители получат или новые дома или квартиры, но пока что приходится ждать. "Мы не жалуемся. Осколок пробил нам крышу, мы сами залатали ее. Потихоньку делаем ремонт дома. Это лучше, чем просто жаловаться на жизнь, ведь главное, что мы живы", - поделился с РИА Новости бывший сосед Александра по частному сектору по имени Алексей.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
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общество, мариуполь, олег моргун, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Олег Моргун, Донецкая Народная Республика
16:13 24.02.2023 (обновлено: 16:15 24.02.2023)
 
В Мариуполе рассказали, как идет восстановление жилого фонда

Жители и строители рассказали о восстановлении жилья в пострадавшем из-за боев Мариуполе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРаботы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе
Работы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работы по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 24 фев – РИА Новости. В Мариуполе, пострадавшем в ходе боевых действий, продолжается восстановление жилого фонда, передает корреспондент РИА Новости.
Строительство идет не так быстро, как хотелось бы, но все же буквально на каждом углу Мариуполя стоит строительная и дорожная техника, поднимаются краны. В обеденный перерыв строители из других регионов России и стран СНГ заходят в магазины и кофейни, покупают себе легкий перекус и кофе.
"Работаем круглосуточно. Да, город сильно разрушен, и хотелось бы восстановить его по мановению волшебной палочки, но так не получается – приходится работать даже сейчас, в холодную погоду", - рассказал РИА Новости строитель из Тулы.
По его словам, в Мариуполе ему нравится – радует морозное солнце и благодарность местных жителей, а также зримый результат усилий.
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Счастливые обладатели новых квартир, построенных строителями из других регионов России, получают ключи и справляют новоселье. Как сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун, в городе сдано уже 1,5 тысячи квартир. Многие дома соседствуют со зданиями, пострадавшими в ходе боевых действий. По данным мэрии, в городе подлежит сносу свыше 400 многоквартирных домов, их демонтаж планируют закончить в этом году.
На улице Каффайской уже закончен квартал из нарядных трехэтажных домов. Они уже практически заселены, жители осваивают новые детские площадки, установленные во дворе.
"У нас в Мариуполе таких современных площадок раньше не было", - говорит дедушка, пришедший на площадку с внучкой.
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Одним из новоселов на улице Каффайской стал местный житель Александр. Он будет жить совсем недалеко от своего большого частного дома, сгоревшего в ходе боевых действий. Александр со слезами на глазах показал РИА Новости свои прежние владения.
"У меня был двухэтажный дом, 240 квадратов. Вложил большие деньги в ремонт, закончил его в начале прошлого года", - рассказал мужчина. Толстые стены его дома дали прибежище для семьи Александра и десятка его соседей. Они пережили здесь все боевые действия, никто не погиб.
Сейчас мужчина пытается освоиться в новой квартире.
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По данным мэрии, в Мариуполе полностью или частично разрушены 32 с половиной тысячи частных домов. Мэр заверил РИА Новости, что за три года жители получат или новые дома или квартиры, но пока что приходится ждать.
"Мы не жалуемся. Осколок пробил нам крышу, мы сами залатали ее. Потихоньку делаем ремонт дома. Это лучше, чем просто жаловаться на жизнь, ведь главное, что мы живы", - поделился с РИА Новости бывший сосед Александра по частному сектору по имени Алексей.
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