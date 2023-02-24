https://ria.ru/20230224/malta-1854189729.html
Небензя рассказал, как Мальта нарушила правила Совбеза ООН
Небензя рассказал, как Мальта нарушила правила Совбеза ООН - РИА Новости, 24.02.2023
Небензя рассказал, как Мальта нарушила правила Совбеза ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал Мальте, председательствующей на заседании Совбеза, что она нарушила правила процедуры, дав слово главе МИД Украины... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:20
2023-02-24T20:20
2023-02-24T20:28
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василий небензя
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совет безопасности оон
дмитрий кулеба
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал Мальте, председательствующей на заседании Совбеза, что она нарушила правила процедуры, дав слово главе МИД Украины Дмитрию Кулебе перед тем, как выступили члены СБ. Небензя попросил представителя Мальты пояснить, на каком основании он дает главе Кулебе слово до того, как выступят члены Совета. "Мы не имеем ничего против его выступления, но в Совете существуют правила, которые были установлены задолго до того, как Мальта стала членом Совета Безопасности", - сказал Небензя. В ответ представитель Мальты сказал, что принял к сведению слова Небензи, но председатель считает целесообразным дать слово Кулебе первому. "Как только вы ударите молотком, формализовав ваше решение, будет создан вопиющий прецедент, когда представителю Украины в Совете даются привилегии, в которых отказывается представителям других регионов. Вы понимаете, как в глазах остального мира будет сегодняшнее решение выглядеть", - указал Небензя. Он выразил сожаление, что мальтийское председательство продемонстрировало открытое пренебрежение процедурами и практиками СБ ООН, "ставя национальную и общую позицию ЕС выше обязанности председателя Совбеза".
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html
https://ria.ru/20230223/evropa-1854044442.html
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в мире, мальта, украина, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Мальта, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
20:20 24.02.2023 (обновлено: 20:28 24.02.2023)
Небензя рассказал, как Мальта нарушила правила Совбеза ООН
Небензя: Мальта нарушила правила СБ ООН, дав выступить Кулебе перед членами Совбеза
ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал Мальте, председательствующей на заседании Совбеза, что она нарушила правила процедуры, дав слово главе МИД Украины Дмитрию Кулебе перед тем, как выступили члены СБ.
Небензя попросил представителя Мальты пояснить, на каком основании он дает главе Кулебе слово до того, как выступят члены Совета.
"Мы не имеем ничего против его выступления, но в Совете существуют правила, которые были установлены задолго до того, как Мальта стала членом Совета Безопасности", - сказал Небензя.
В ответ представитель Мальты сказал, что принял к сведению слова Небензи, но председатель считает целесообразным дать слово Кулебе первому.
"Как только вы ударите молотком, формализовав ваше решение, будет создан вопиющий прецедент, когда представителю Украины в Совете даются привилегии, в которых отказывается представителям других регионов. Вы понимаете, как в глазах остального мира будет сегодняшнее решение выглядеть", - указал Небензя.
Он выразил сожаление, что мальтийское председательство продемонстрировало открытое пренебрежение процедурами и практиками СБ ООН, "ставя национальную и общую позицию ЕС
выше обязанности председателя Совбеза".