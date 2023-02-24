11:44 24.02.2023 (обновлено: 14:50 24.02.2023)
Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов
Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после обращения к украинцам в годовщину СВО
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации.
Французский лидер заявил, что Париж находится на стороне Киева и выступает за солидарность, победу и мир.
"Вы устраиваете самовлюбленное шоу, пренебрегая человеческими жизнями, которые необходимо спасти", — написал один из комментаторов.
"Французы не хотят участвовать в этом конфликте, он нас не касается", — отметил другой.
"Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — поддержал третий.
"Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил другой читатель.
Макрон не раз выступал за возвращение к переговорам по Украине, но при этом Париж продолжает активно поставлять вооружения ВСУ. Так, президент Франции заявлял, что не исключает возможность поставок киевскому режиму боевых самолетов и танков Leclerc.
Макрон не раз выступал за возвращение к переговорам по Украине, но при этом Париж продолжает активно поставлять вооружения ВСУ. Так, президент Франции заявлял, что не исключает возможность поставок киевскому режиму боевых самолетов и танков Leclerc.
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