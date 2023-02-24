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Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/makron-1854104627.html
Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов
Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов - РИА Новости, 24.02.2023
Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов
Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:44
2023-02-24T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации. Французский лидер заявил, что Париж находится на стороне Киева и выступает за солидарность, победу и мир. "Вы устраиваете самовлюбленное шоу, пренебрегая человеческими жизнями, которые необходимо спасти", — написал один из комментаторов. "Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — поддержал третий. "Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил другой читатель.Макрон не раз выступал за возвращение к переговорам по Украине, но при этом Париж продолжает активно поставлять вооружения ВСУ. Так, президент Франции заявлял, что не исключает возможность поставок киевскому режиму боевых самолетов и танков Leclerc.
https://ria.ru/20230224/berbok-1854086864.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
11:44 24.02.2023 (обновлено: 14:50 24.02.2023)
 
Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после обращения к украинцам в годовщину СВО

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации.
Французский лидер заявил, что Париж находится на стороне Киева и выступает за солидарность, победу и мир.
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"Вы устраиваете самовлюбленное шоу, пренебрегая человеческими жизнями, которые необходимо спасти", — написал один из комментаторов.
"Французы не хотят участвовать в этом конфликте, он нас не касается", — отметил другой.
"Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — поддержал третий.
"Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил другой читатель.

Макрон не раз выступал за возвращение к переговорам по Украине, но при этом Париж продолжает активно поставлять вооружения ВСУ. Так, президент Франции заявлял, что не исключает возможность поставок киевскому режиму боевых самолетов и танков Leclerc.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
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