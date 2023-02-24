https://ria.ru/20230224/makron-1854104627.html

Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов

Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов - РИА Новости, 24.02.2023

Обращение Макрона в годовщину спецоперации обескуражило французов

Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:44

2023-02-24T11:44

2023-02-24T14:50

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают обращение президента Франции Эммануэля Макрона к украинцам в годовщину начала спецоперации. Французский лидер заявил, что Париж находится на стороне Киева и выступает за солидарность, победу и мир. "Вы устраиваете самовлюбленное шоу, пренебрегая человеческими жизнями, которые необходимо спасти", — написал один из комментаторов. "Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — поддержал третий. "Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил другой читатель.Макрон не раз выступал за возвращение к переговорам по Украине, но при этом Париж продолжает активно поставлять вооружения ВСУ. Так, президент Франции заявлял, что не исключает возможность поставок киевскому режиму боевых самолетов и танков Leclerc.

https://ria.ru/20230224/berbok-1854086864.html

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон