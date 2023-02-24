https://ria.ru/20230224/lyudi-1854191084.html

Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий

Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий

Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:27

2023-02-24T20:27

2023-02-24T20:27

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. "Кто разочаровал: все те, кто уехали 24-го числа (24 февраля 2022 года -ред.). Все те, кто выехали из Киева, кто выезжали из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854148748.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский