https://ria.ru/20230224/lyudi-1854191084.html
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий
Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:27
2023-02-24T20:27
2023-02-24T20:27
в мире
украина
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. "Кто разочаровал: все те, кто уехали 24-го числа (24 февраля 2022 года -ред.). Все те, кто выехали из Киева, кто выезжали из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854148748.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий на Украине