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Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий
Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:27
2023-02-24T20:27
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта. "Кто разочаровал: все те, кто уехали 24-го числа (24 февраля 2022 года -ред.). Все те, кто выехали из Киева, кто выезжали из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854148748.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
20:27 24.02.2023
 
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий

Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что больше всего его разочаровали люди, уехавшие из Украины в начале конфликта.
"Кто разочаровал: все те, кто уехали 24-го числа (24 февраля 2022 года -ред.). Все те, кто выехали из Киева, кто выезжали из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 16:01
В США сообщили неприятную для Зеленского правду о границах Украины
 
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