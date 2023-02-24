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США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/liderstvo-1854202086.html
США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский
США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2023
США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский
Владимир Зеленский считает, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, они потеряют НАТО и лидерские позиции в мире. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:52
2023-02-24T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, они потеряют НАТО и лидерские позиции в мире. "Тому проценту американцев, который, как вы сказали, увеличивается (призывающих прекратить оказывать помощь Украине-ред.), что я могу сказать. Я могу сказать только одно. Если они не поменяют свое мнение, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире. И они потеряют страну, поддержку страны, в которой 40 миллионов человек, в которой миллионы детей", - заявил он во время пресс-конференции. По словам Зеленского, он рад, что у Украины есть двухпартийная поддержка, однако признал, что Киев слышит некоторые подобные призывы, которые он назвал опасными. По мнению Зеленского, если Украина "не выдержит", то Россия якобы "придет в страны НАТО". "И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей, как сегодня мы отправляем своих. И они будут воевать", - заявил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
21:52 24.02.2023
 
США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский

Зеленский: США потеряют НАТО и лидерство в мире, если прекратят помогать Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, они потеряют НАТО и лидерские позиции в мире.
"Тому проценту американцев, который, как вы сказали, увеличивается (призывающих прекратить оказывать помощь Украине-ред.), что я могу сказать. Я могу сказать только одно. Если они не поменяют свое мнение, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире. И они потеряют страну, поддержку страны, в которой 40 миллионов человек, в которой миллионы детей", - заявил он во время пресс-конференции.
По словам Зеленского, он рад, что у Украины есть двухпартийная поддержка, однако признал, что Киев слышит некоторые подобные призывы, которые он назвал опасными. По мнению Зеленского, если Украина "не выдержит", то Россия якобы "придет в страны НАТО". "И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей, как сегодня мы отправляем своих. И они будут воевать", - заявил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 21:06
Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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