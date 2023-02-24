https://ria.ru/20230224/liderstvo-1854202086.html

США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский

США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.02.2023

США потеряют лидерство, если прекратят помогать Украине, заявил Зеленский

Владимир Зеленский считает, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, они потеряют НАТО и лидерские позиции в мире. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:52

2023-02-24T21:52

2023-02-24T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

владимир путин

нато

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, они потеряют НАТО и лидерские позиции в мире. "Тому проценту американцев, который, как вы сказали, увеличивается (призывающих прекратить оказывать помощь Украине-ред.), что я могу сказать. Я могу сказать только одно. Если они не поменяют свое мнение, если они нас не поймут, если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки. Они потеряют лидерские позиции, которые абсолютно справедливы, которые есть в мире. И они потеряют страну, поддержку страны, в которой 40 миллионов человек, в которой миллионы детей", - заявил он во время пресс-конференции. По словам Зеленского, он рад, что у Украины есть двухпартийная поддержка, однако признал, что Киев слышит некоторые подобные призывы, которые он назвал опасными. По мнению Зеленского, если Украина "не выдержит", то Россия якобы "придет в страны НАТО". "И тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей, как сегодня мы отправляем своих. И они будут воевать", - заявил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854197034.html

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