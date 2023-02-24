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Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/leopard-1854207328.html
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard - РИА Новости, 24.02.2023
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard
Канада поставит Украине дополнительно 4 танка Leopard, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:43
2023-02-24T22:47
специальная военная операция на украине
канада
украина
в мире
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада поставит Украине дополнительно 4 танка Leopard, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 вооруженным силам Украины и ремонтно-восстановительное транспортное средство", - сообщил он во время своего выступления, трансляцию которого ведет CPAC.
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канада, украина, в мире, джастин трюдо
Специальная военная операция на Украине, Канада, Украина, В мире, Джастин Трюдо
22:43 24.02.2023 (обновлено: 22:47 24.02.2023)
 
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard

Премьер Трюдо: Канада дополнительно поставит Украине 4 танка Leopard

© Фото : Staff Sgt. Brad MillerТанк Leopard 2A4 армии Канады
Танк Leopard 2A4 армии Канады - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Staff Sgt. Brad Miller
Танк Leopard 2A4 армии Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада поставит Украине дополнительно 4 танка Leopard, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 вооруженным силам Украины и ремонтно-восстановительное транспортное средство", - сообщил он во время своего выступления, трансляцию которого ведет CPAC.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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Специальная военная операция на УкраинеКанадаУкраинаВ миреДжастин Трюдо
 
 
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