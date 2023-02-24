https://ria.ru/20230224/kurs-1854128083.html
Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля
Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля - РИА Новости, 24.02.2023
Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля
Курс рубля усиливает снижение, курс доллара подскочил выше 76 рублей, впервые с 22 апреля, евро торгуется в районе 80,45 рубля, юань - на отметке 10,96 рубля,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:24
2023-02-24T14:24
2023-02-24T14:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, курс доллара подскочил выше 76 рублей, впервые с 22 апреля, евро торгуется в районе 80,45 рубля, юань - на отметке 10,96 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск растёт на 1 рубль, до 76 рублей, а минутами ранее он поднимался до 76,05 рубля. Курс евро в то же время подскакивает на 1,05 рубля, до 80,45 рубля, курс юаня - на 6 копеек, до 10,96 рубля. Курс евро на утренних торгах дорастал до 80,74 рубля, но затем скорректировался вниз. Курс юаня в первой половине торгового дня снижался. Великобритания в пятницу расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. Кроме того, затем американский Белый дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семёрки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, санкции, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Санкции, Санкции в отношении России
Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля
Курс доллара на торгах на Московской бирже поднимался до 76,05 рубля впервые с 22 апреля