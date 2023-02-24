https://ria.ru/20230224/kurs-1854128083.html

Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля

Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля - РИА Новости, 24.02.2023

Курс доллара подскочил выше 76 рублей впервые с 22 апреля

Курс рубля усиливает снижение, курс доллара подскочил выше 76 рублей, впервые с 22 апреля, евро торгуется в районе 80,45 рубля, юань - на отметке 10,96 рубля,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:24

2023-02-24T14:24

2023-02-24T14:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, курс доллара подскочил выше 76 рублей, впервые с 22 апреля, евро торгуется в районе 80,45 рубля, юань - на отметке 10,96 рубля, после новостей о новых международных санкциях, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.05 мск растёт на 1 рубль, до 76 рублей, а минутами ранее он поднимался до 76,05 рубля. Курс евро в то же время подскакивает на 1,05 рубля, до 80,45 рубля, курс юаня - на 6 копеек, до 10,96 рубля. Курс евро на утренних торгах дорастал до 80,74 рубля, но затем скорректировался вниз. Курс юаня в первой половине торгового дня снижался. Великобритания в пятницу расширила санкции против четырех российских банков, в частности, "Уралсиба", "Зенита", МТС-банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. Кроме того, затем американский Белый дом сообщил, что США введут санкции против более чем 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Также отмечается, что санкции затронут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, а страны "большой семёрки" намерены держать российские суверенные активы замороженными до разрешения конфликта на Украине.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, санкции, санкции в отношении россии