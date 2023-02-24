https://ria.ru/20230224/krym-1854060400.html
В Крыму опровергли информацию о подрыве железной дороги
В Крыму опровергли информацию о подрыве железной дороги - РИА Новости, 24.02.2023
В Крыму опровергли информацию о подрыве железной дороги
Подрыва железнодорожного полотна на перегоне Симферополь — Бахчисарай не было, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИА Новости советник главы Крыма... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:17
2023-02-24T00:17
2023-02-24T01:29
происшествия
олег крючков
леонид ивлев
жкх
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Подрыва железнодорожного полотна на перегоне Симферополь — Бахчисарай не было, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Повреждение железно-дорожного полотна обнаружили в четверг в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. Это привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Ремонт удалось провести в кратчайшие сроки. При этом в интернете начали распространяться версии о подрыве железнодорожного полотна."Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было", — подчеркнул Крючков.Он добавил, что в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что неизвестный вырезал восемь метров одного из рельсов.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев предположил, что железнодорожное полотно могли повредить переносной сваркой.По его словам, по стилю похоже на деятельность "украинских фашистов или сочувствующих им".
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происшествия, олег крючков, леонид ивлев, жкх, госдума рф
Происшествия, Олег Крючков, Леонид Ивлев, ЖКХ, Госдума РФ
00:17 24.02.2023 (обновлено: 01:29 24.02.2023)
В Крыму опровергли информацию о подрыве железной дороги
Советник главы Крыма Крючков: подрыва железнодорожного полотна не было
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Подрыва железнодорожного полотна на перегоне Симферополь — Бахчисарай не было, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Повреждение железно-дорожного полотна обнаружили в четверг в Бахчисарайском районе в районе села Почтовое. Это привело к задержке движения поездов и электричек на участке от Симферополя к Севастополю. Ремонт удалось провести в кратчайшие сроки. При этом в интернете начали распространяться версии о подрыве железнодорожного полотна.
"Информацию о подрыве не подтверждаю. Подрыва не было", — подчеркнул Крючков.
Он добавил, что в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что неизвестный вырезал восемь метров одного из рельсов.
Депутат Госдумы
от крымского региона Леонид Ивлев
предположил, что железнодорожное полотно могли повредить переносной сваркой.
"Надо разобраться, что произошло. На подрыв не похоже. Возможно, открутили гайки или спилили костыли. Либо переносной сваркой вырезали кусок рельса. Вариантов много", — написал Ивлев в своем Telegram-канале.
По его словам, по стилю похоже на деятельность "украинских фашистов или сочувствующих им".