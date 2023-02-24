https://ria.ru/20230224/kosovo-1854164445.html

В НАТО опровергли заявления Приштины о присутствии вагнеровцев в Косово

В НАТО опровергли заявления Приштины о присутствии вагнеровцев в Косово - РИА Новости, 24.02.2023

В НАТО опровергли заявления Приштины о присутствии вагнеровцев в Косово

Командующий контингента НАТО KFOR в Косово генерал Анджело Микеле Ристуча опроверг заявления косовоалбанских властей в Приштине о якобы присутствии в крае... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:34

2023-02-24T17:34

2023-02-24T17:34

в мире

косово

сербия

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александр вучич

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оон

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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Командующий контингента НАТО KFOR в Косово генерал Анджело Микеле Ристуча опроверг заявления косовоалбанских властей в Приштине о якобы присутствии в крае членов ЧВК "Вагнер" с целью дестабилизации обстановки. Власти самопровозглашенной республики Косово ранее неоднократно заявляли о якобы замеченном присутствии вагнеровцев в рамках "зловредного влияния России". После митинга сербской молодежи у КПП Ярине между севером края и центральной Сербией в середине декабря, косовский "премьер" Альбин Курти многократно указывал на предположительную деятельность ЧВК в крае по договоренности с официальным Белградом. "В настоящее время у нас нет никаких доказательств этого. Выражусь еще точнее, все события, произошедшие в последние пару месяцев, недель, больше связаны с внутренней динамикой, чем со внешним влиянием", - заявил командующий контингента НАТО порталу Kossev в ответ на вопрос о бойцах "Вагнера" в Косово. Генерал Ристуча также описал свое видение причин ряда обострений в Косово и Метохии, начиная с осени 2021 года. "Давление, которое возникает от подхода обеих сторон – Сербии и (самопровозглашенного) Косово, основано на базовом принципе "акция-реакция-контрреакция", который очень опасен", - отметил военный Североатлантического альянса и добавил, что KFOR в последнее время вынужден был увеличить свое присутствие на севере края. Новый раунд переговоров Белграда и Приштины ожидается 27 февраля в Брюсселе, президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти подтвердили свое участие. При этом Вучич отметил, что поедет, "если будет о чем говорить" и указал, что Курти "застрял во времени конфликта 1998-1999 годов", что не оставляет много надежд на прогресс переговоров. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230215/serbiya-1852213644.html

https://ria.ru/20230217/priznanie-1852798506.html

https://ria.ru/20230213/nato-1851772118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, альбин курти, совет европы, оон, нато