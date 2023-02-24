18:30 24.02.2023 (обновлено: 18:34 24.02.2023)
Пушилин рассказал, как Путин нарушил сценарий концерта 30 сентября
Пушилин: выход глав новых регионов за руки на концерте в сентябре был инициативой Путина
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Торжественный момент на концерте в Москве 30 сентября 2022 года в честь вступления в состав РФ четырех новых регионов, когда их главы и президент РФ Владимир Путин, взявшись за руки, скандировали "Россия!", произошел по инициативе самого Путина и не был предусмотрен сценарием, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Как во сне это все происходило. Президент же поломал чуть протокол. Это не было запланировано, это был порыв эмоций президента, лично его ощущения... По сути, он должен был уже уходить. Гимн сыграл и все. А он выходит и нас зовет (глав четырех новых регионов, - ред.). Мы как бы: нет, у нас другое по плану. Он несколько раз нас звал, потому что мы привыкли - там же есть президентская служба протокола, все выверено, все четко. Только президент может эту ситуацию видоизменять. Поэтому оно все как во сне, и вот оно: неужели? И вот оно случилось", - рассказал Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
По его воспоминаниям, все события того дня случились "как во сне", потому что произошло то, о чем "мечтали и рассуждали" много лет жители Донбасса.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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