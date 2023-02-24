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Китай представил принципы разрешения украинского кризиса

Китай представил принципы разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023

Китай представил принципы разрешения украинского кризиса

В урегулировании украинского кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех стран, говорится в РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:18

2023-02-24T04:18

2023-02-24T05:18

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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. В урегулировании украинского кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех стран, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию конфликта, состоящего из 12 пунктов.Добавляется, что Китай выступает против политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия.Кроме того, Пекин призвал как можно скорее восстановить прямой диалог между Москвой и Киевом."В войнах и конфликтах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять противоречия, не допустить дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода его из-под контроля, поддержать продвижение России и Украины навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог", — подчеркивается в документе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

китай

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в мире, мид кнр, китай, украина