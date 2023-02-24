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Китай представил принципы разрешения украинского кризиса
Китай представил принципы разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2023
Китай представил принципы разрешения украинского кризиса
В урегулировании украинского кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех стран, говорится в РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:18
2023-02-24T04:18
2023-02-24T05:18
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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. В урегулировании украинского кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех стран, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию конфликта, состоящего из 12 пунктов.Добавляется, что Китай выступает против политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия.Кроме того, Пекин призвал как можно скорее восстановить прямой диалог между Москвой и Киевом."В войнах и конфликтах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять противоречия, не допустить дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода его из-под контроля, поддержать продвижение России и Украины навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог", — подчеркивается в документе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, мид кнр, китай, украина
В мире, МИД КНР, Китай, Украина
04:18 24.02.2023 (обновлено: 05:18 24.02.2023)
Китай представил принципы разрешения украинского кризиса
МИД Китая опубликовал позицию по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. В урегулировании украинского кризиса необходимо отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех стран, говорится в документе о позиции Китая по политическому урегулированию конфликта, состоящего из 12 пунктов.
"(Необходимо) отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их", — отмечается в первом пункте заявления.
Добавляется, что Китай выступает против политизации мировой экономики и против применения ее в качестве оружия.
Кроме того, Пекин призвал как можно скорее восстановить прямой диалог между Москвой и Киевом.
"В войнах и конфликтах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять противоречия, не допустить дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода его из-под контроля, поддержать продвижение России и Украины навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог", — подчеркивается в документе.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. По словам президента Владимира Путина
, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.