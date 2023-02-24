https://ria.ru/20230224/kndr-1854060568.html

КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет

КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 24.02.2023

КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет

КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T00:22

2023-02-24T00:22

2023-02-24T01:12

в мире

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Как сообщается, четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря.Как говорится в заявлении, учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР.

https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, кндр (северная корея)