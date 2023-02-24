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КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 24.02.2023
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КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 24.02.2023
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:22
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в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Как сообщается, четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря.Как говорится в заявлении, учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР.
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
00:22 24.02.2023 (обновлено: 01:12 24.02.2023)
 
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет

Рёнхап: КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Как сообщается, четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря.
"Четыре стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Японском море, пролетев по эллиптической и восьмеркообразной орбитам около 2 тысяч километров", - цитируется заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Как говорится в заявлении, учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР.
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