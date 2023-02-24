https://ria.ru/20230224/kndr-1854060568.html
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 24.02.2023
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:22
2023-02-24T00:22
2023-02-24T01:12
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.Как сообщается, четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря.Как говорится в заявлении, учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР.
https://ria.ru/20230223/kndr-1853926738.html
японское море
кндр (северная корея)
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
00:22 24.02.2023 (обновлено: 01:12 24.02.2023)
КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет
Рёнхап: КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет