https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html

Иммунолог призвал защититься от клещей заранее

Иммунолог призвал защититься от клещей заранее - РИА Новости, 24.02.2023

Иммунолог призвал защититься от клещей заранее

Готовиться к весеннему пику активности клещей лучше начинать до того, как закончится зима, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:15

2023-02-24T02:15

2023-02-24T02:15

общество

россия

михаил костинов

здоровье

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732894351_0:279:2678:1785_1920x0_80_0_0_f56c76b76847231bf168eeac1414d2a3.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Готовиться к весеннему пику активности клещей лучше начинать до того, как закончится зима, заявил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов.Во многих регионах России в апреле начинается сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом (вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему) можно с помощью вакцинации, отметил Костинов. По его словам, завершить курс, состоящий из двух этапов, желательно за месяц до появления клещей.Существует ускоренная схема иммунизации, при которой вторая доза препарата вводится через две недели после первой, продолжил эксперт. Обычно она применяется в тех случаях, когда человек собирается поехать в эндемичный по клещевому энцефалиту регион, где членистоногие уже активизировались, уточнил он."Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, или собираетесь туда поехать, вы обязательно должны пройти вакцинацию", — подчеркнул Костинов.Кроме того, он рекомендует принять эту меру предосторожности людям, которые живут рядом с парком или лесом.В российских поликлиниках вакцина от клещевого энцефалита есть, заключил он.

https://ria.ru/20220705/kleschi-1800331298.html

https://rsport.ria.ru/20220629/kleschi-1798932778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил костинов , здоровье, весна